El alcalde de Ames denunciará ante la Guardia Civil la acusación de «chupar» fondos
El internauta Participante anónimo 349 le acusa de detraer dinero y poner «os verdes no bolsillo»
El mandatario socialista Blas García lamenta que haya quien pulse ‘me gusta’ a tales comentarios
Hay regidores que se mueven como pez en el agua por las redes sociales... y el alcalde de Ames es uno de ellos. Eso sí, lo hace con su foto y nombre, sin esconder su perfil. Por ello, tiene previsto llevar ante la Guardia Civil las acusaciones de malversación que le dirige un sujeto, escondido en el anonimato, con frases tan meridianas como «o rexedor chupa, e o das obras, outro tanto», divulgaban en internet. Por ello, ha decidido denunciar ante la Benemérita en Milladoiro.
Tal como explica el propio mandatario de Ames, Blas García, «comparto estes comentarios que puxeron esta noite nun grupo de Facebook para demostrar o fácil é hoxe en día manchar a honra dunha persoa». Porque, además, el mismo internauta identificado como Participante anónimo 349 dejaba caer al respecto de la creación de parques en Milladoiro que «os verdes claro que os pon, pero no bolsillo», escribe sin rubor.
Para el alcalde, al hilo, «calquera fai un perfil falso, e nestes tempos abundan moitos, ou un participante anónimo como é o caso para afirmar que eu e o concelleiro de obras estamos roubando. O peor é esa covardía de non dar a cara para poder denuncialos e que teñan que ratificar no xulgado esas mentiras e falsedades».
Contra los ‘me gusta’
Y la misma fuente municipal va un paso más allá, al recordar que «peor aínda é que haxa persoas, nais de familia, que aplauden e lle dan me gusta como se pode ver nunha das capturas. Imaxino que esta persoa terá as probas para demostrar que esa afirmación é certa. De todos os xeitos mañá –finalmente, lo ha pospuesto para otro día– pasarei polo cuartel da Garda Civil do Milladoiro para trasladarlle estas capturas e outras que teño», explicaba.
En cuanto a la posibilidad de que las diatribas se pudieran incardinar, si es el caso, en el lógico juego de ladisención política, Blas García especificaba que «criticar si, sempre! Pero sen faltar ao respecto e moito menos con mentiras e falsedades, porque os que estamos deste lado temos familia: fillas, parella, nai e pai. Un pouco de respecto», terminaba.
Posible ilícito
De cualquier forma, ya hay quien le reprochaba que le preste atención a estas acusaciones y no responda a todos los comentarios en redes que le preguntan por otras cuestiones, el mandatario aducía que «a min impórtame todo e contesto de maneira habitual», pero no tales acusaciones aparentemente delicitivas.
