Santa Comba licita su futuro centro de día en la vivienda sociocomunitaria para que abra en 2027

El Ayuntamiento de Santa Comba acaba de sacar a licitación la construcción del futuro centro de día, una infraestructura pensada para reforzar los servicios de atención a las personas mayores y dependientes del municipio. Las empresas interesadas en participar en este proceso podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 6 de abril de 2026, según se recoge en la convocatoria publicada por el Concello. La apuesta del regidor era comenzar las obras antes del verano.

El alcalde Romar, cuarto por la izquierda, con su equipo en el proceso de licitación / Concello

El proyecto de adecuación de la primera planta de la vivienda sociocomunitaria cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 214.503,4 euros + IVA, financiado a través de los fondos del POS adicional 2025, y establece un plazo de ejecución de las obras de nueve meses desde su adjudicación. Esta actuación supondrá un nuevo paso en la mejora de los servicios sociales del municipio, con el objetivo de ofrecer más recursos de apoyo a las personas mayores y a sus familias, contribuyendo además a favorecer su permanencia en su entorno habitual. Y el aforo será de unos 60 usuarios.

Infraestructuras sociales

Las empresas que deseen obtener más información sobre la licitación o resolver cualquier duda pueden dirigirse a la alcaldía del Concello de Santa Comba. Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del gobierno municipal por seguir reforzando los servicios públicos y las infraestructuras sociales municipales, adaptándolas a las necesidades actuales de los vecinos.