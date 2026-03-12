La Xunta destaca el apoyo al sector forestal con subvenciones de hasta 250.000 euros
Maderas Carril, ubicada en Arzúa, recibió una aportación de 160.000 € para incorporar un autocargador forestal
La delegada Belén do Campo visitó esta firma junto a Isidoro Martínez y recordó que se pueden pedir ayudas hasta el día 20
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, junto al director territorial de la Consellería de Economía e Industria, Isidoro Martínez, visitó la empresa Maderas Carril, situada en el Concello de Arzúa, que el pasado año fue beneficiaria de una línea de ayudas destinadas al sector forestal.
La empresa está especializada en la compra y venta de madera, principalmente de eucalipto y pino. En 2025 comercializó 190.776 toneladas de eucalipto y 42.496 toneladas de pino. Adquiere gran parte de la madera directamente en el monte mediante la compra de árboles en pie en pequeñas y medianas propiedades forestales, encargándose después del corte y transporte hasta la fábrica. Para su actividad cuenta con 11 camiones, 11 procesadoras o taladoras, 4 autocargadores y 1 tractor, además de una plantilla de 30 trabajadores. Entre sus clientes figuran grandes multinacionales y aserraderos privados de España y Portugal, como Navigator, Finsa o DS Smith Paper Viana.
Un autocargador
Esta firma, además, recibió una subvención de 160.000 euros que le permitió incorporar un autocargador forestal, con una intensidad de ayuda del 40 %, dentro de la orden para inversiones en tecnologías forestales, procesamiento, movilización y comercialización de productos forestales.
Belén do Campo recordó que hasta el 20 de marzo las empresas del sector forestal-madera pueden solicitar las ayudas de la Consellería de Economía e Industria a través de la línea Xera Tecno, que cuenta en 2026 con un presupuesto de 11 millones de euros y ayudas de entre 50.000 y 250.000 euros para la adquisición de maquinaria, mejora de instalaciones, aprovechamiento de biomasa, castaña o resina y la implantación de tecnologías de trazabilidad e inventario forestal, incluido el uso de drones.
Cuatro empresas
En la comarca de Arzúa, el pasado año cuatro empresas (una de Arzúa, otra de Touro y dos de O Pino) recibieron estas ayudas, con una inversión global de más de 572.000 euros. En la provincia de A Coruña fueron 29 empresas, con apoyos por casi 3,7 millones de euros. La delegada destacó el peso estratégico del sector forestal en Galicia, integrado por unas 3.000 empresas, que emplean a más de 13.600 personas y facturan más de 2.400 millones de euros anuales, cerca del 1,7 % del PIB gallego, subrayando que estas ayudas contribuyen a modernizar el sector y a mejorar el aprovechamiento de los recursos forestales.
