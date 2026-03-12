Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Xunta mellorará o tráfico na vía AC-418 en Malpica cunha glorieta

Actuará na confluencia de accesos ao CEIP Milladoiro e ao centro cívico

Investiranse 330.000 € e ampliaranse tamén as beirarrúas

Belén do Campo, esquerda, e Eduardo Parga, cuarto pola esquerda, con técnicos e edís na zona onde se fará a glorieta.

Belén do Campo, esquerda, e Eduardo Parga, cuarto pola esquerda, con técnicos e edís na zona onde se fará a glorieta. / Cedida

Suso Souto

Malpica

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada polo alcalde de Malpica, Eduardo Parga Veiga, visitou este xoves o punto da estrada autonómica AC-418 no que a Administración autonómica prevé construír unha nova glorieta, cun investimento de máis de 330.000 euros.

A representante autonómica destacou que esta intervención permitirá reforzar a seguridade viaria nun treito especialmente transitado do núcleo urbano, no que conflúen o acceso ao CEIP Milladoiro, ao centro cívico e a varias rúas da localidade.

Segundo explicou, este tramo da AC-418 presenta unha recta de arredor de 200 metros e unha pendente descendente, circunstancias que, xunto co carácter máis interurbano da vía nos treitos previos, poden favorecer que os vehículos circulen a maior velocidade da permitida, fixada en 50 quilómetros por hora.

Para contribuír a moderar o tráfico e ordenar mellor os movementos de entrada e saída, o proxecto prevé transformar a actual intersección entre a AC-418, a rúa Ventorrillo, a rúa Canido e o acceso ao centro educativo mediante a construción dunha glorieta situada arredor do punto quilométrico 15+470.

A nova infraestrutura disporá dun anel exterior cun radio de 14 metros e dun anel interior de 8 metros de diámetro, executado en formigón e cun pequeno espazo verde no seu interior.

A actuación tamén contempla adaptacións nos accesos próximos á glorieta para garantir a correcta integración da infraestrutura. En concreto, actuarase na rúa Canido nun treito aproximado de 10 metros e no acceso ao CEIP Milladoiro nunha lonxitude duns 20 metros.

No marco destas obras renovaranse tamén as beirarrúas, que terán un ancho próximo aos tres metros e pavimento de louseta, co obxectivo de manter a continuidade dos itinerarios peonís xa existentes.

O proxecto incorpora ademais diferentes medidas para mellorar a accesibilidade e a seguridade peonil, como a instalación de pavimento podotáctil nos pasos de peóns, a reposición da parada de autobús situada antes da entrada á glorieta e o reforzo da iluminación na contorna.

En canto á calzada, executarase pavimentación con aglomerado en quente nas zonas que actualmente carecen de firme e adaptarase o sistema de drenaxe á nova configuración da intersección. As obras completaranse coa correspondente sinalización horizontal e vertical.

A delegada da Xunta sinalou que esta actuación permitirá mellorar notablemente a funcionalidade deste punto da AC-418 e incrementar a seguridade tanto para os vehículos como para os peóns, especialmente para a comunidade educativa do CEIP Milladoiro e para a veciñanza da zona.

