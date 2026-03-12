Tráfico
Circulación sin grandes atascos salvo en O Milladoiro por la instalación de la nueva pasarela en A Rocha
Pese a que el itinerario no incluye obras en Ames, provocó retenciones puntuales en la rúa de Abaixo
La cantidad de vehículos desviados hicieron difícil incorporarse a la gran rotonda de acceso a la urbe maiana
Finalmente, la instalación de la nueva pasarela para la senda que unirá Milladoiro con la intermodal, entre la mayor urbe de Ames y A Rocha en Santiago, no provocó grandes atascos... salvo, paradójicamente, en la rúa de Abaixo, que sirve para subir hacia el polígono maiano, y la gran rotonda. Finalmente, por la tarde se reabrió al tráfico el ramal afectado.
Allí sí que se registraron retenciones en hora punta, tal como pudo comprobar este diario, pese a que la obra para el nuevo trazado peatonal no cuenta ni con un solo metro cuadrado en Ames (hay que recordar que el Concello de Santiago termina a la altura de Muebles Compostela). Por la tarde, según confirmaban desde las cámaras de control de la Policía Local compostelana, la situación era completamente normal.
Travesía despejada
Los momentos puntuales de tráfico denso propiciaron que, paradójicamente, el desplazamiento fuera bastante más rápido circulando por Rosalía de Castro, la travesía que se está acabando de humanizar y que se hallaba bastante más despejada que la rúa de Abaixo y el tramo de la rúa do Porto de Conxo, ya en Santiago.
Día previo
El cierre al tráfico del enlace de la autovía de Brión con la entrada a Santiago el miércoles fue también bastante criticado ya que, pese a que se decidió posponer a la jornada de este jueves la instalación del viaducto peatonal, el mismo miércoles ya se pusieron conos que impedían emplear este acceso a la capital gallega, por lo menos en momentos puntuales.
Este paso se eleva ya sobre el vial por el que acceden al periférico SC-20 los vehículos procedentes de la AP-9 y la AG-56.
