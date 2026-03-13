Carballo vai visibilizar e pór en valor o ‘Talento Quilómetro 0’
O proxecto de educación e divulgación científica do Concello será financiado con 350.000 € pola UE
Obtivo a máxima puntuación entre 241 candidaturas
O Concello de Carballo acada financiamento europeo (350.000 €) para desenvolver o proxecto Talento Quilómetro Cero, unha iniciativa de divulgación científica que situará o municipio como referente na conexión entre ciencia, empresa e sociedade.
O proxecto foi seleccionado no marco do programa europeo vinculado ás accións Marie Skłodowska-Curie, destinadas a fomentar a educación científica e a participación cidadá na investigación. A proposta de Carballo acadou a máxima puntuación nun proceso no que competían 241 candidaturas de toda Europa.
A iniciativa pretende visibilizar o potencial científico e innovador existente no municipio e poñer en valor o talento investigador.
Os socios do Concello neste proxecto son a Universidade da Coruña e a Academia Joven de España, e como asociados figuran a empresa Nauterra (Grupo Calvo) e a asociación empresarial Axober, que colaborarán na organización das diferentes actividades.
O programa comezará a implantarse previsiblemente en xuño e desenvolverase durante 24 meses. Entre as actividades previstas inclúese a organización da Noite Europea das Persoas Investigadoras. Varios investigadores e investigadoras visitarán tamén os doce centros educativos do concello, onde impartirán charlas, talleres e retos científicos.
Durante a presentación pública do proxecto, o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, destacou o valor da colaboración entre institucións e empresas para impulsar o coñecemento e a innovación no territorio. “Sabemos o importante que é a colaboración entre administración pública, empresa privada, universidades e a propia sociedade, porque ese é o camiño para construír futuro”, sinalou.
O rexedor subliñou tamén que a ciencia non debe ser algo afastado da vida diaria das persoas. “A ciencia non só pertence ás universidades ou aos laboratorios; pertence á sociedade. En Carballo queremos que forme parte do noso presente e do noso futuro”, dixo.
O concelleiro de Innovación, Formación, Emprego, Axenda Urbana e Fondos Europeos, Iván Andrade, explicou que a iniciativa pretende visibilizar o potencial científico e innovador existente no municipio. “Queremos poñer en valor o talento quilómetro cero, non só o talento investigador, senón tamén o talento que hai nas empresas de Carballo”, sinalou.
Desde Nauterra, Chano Calvo destacou o vínculo da empresa co territorio e a importancia de apoiar iniciativas que impulsen o talento local. “Sempre confiamos na materia prima e na materia gris que hai en Carballo. Aquí sempre houbo talento e estou convencido de que temos un gran futuro para seguir desenvolvendo ese talento quilómetro cero”, dixo.
Pola súa parte, a investigadora Verónica Bolón, representante da Universidade da Coruña e da Academia Joven de España, explicou que o proxecto permitirá achegar a ciencia á cidadanía e tratar cuestións que afectan directamente á sociedade.
“Queremos levar a ciencia a todo o territorio e tamén ás escolas, para que o alumnado coñeza de primeira man quen son as persoas investigadoras e como o seu traballo inflúe na nosa vida diaria”, explicou.
Desde Axober, o seu presidente, Diego Iglesias, destacou a importancia de participar nun proxecto que permitirá conectar investigación, empresa e territorio, visibilizando tamén a capacidade innovadora das empresas locais.
O alcalde concluíu sinalando que esta iniciativa representa unha oportunidade para consolidar a ciencia e a innovación como elementos centrais do futuro do municipio. “Queremos que Carballo sexa un exemplo de como un municipio pode converter a ciencia no eixo sobre o que pivote a súa identidade e tamén o seu desenvolvemento”, indicou.
