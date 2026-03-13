Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ames modernizará el parque de Pardiñeiros con césped amortiguador y juegos inclusivos para todas las edades

El proyecto está pensado para una variedad de usuarios y capacidades con juegos adaptados en Milladoiro

Se integrarán sus dos áreas con la urbe, además de renovarse el mobiliario y crear zonas ajardinadas

Recreación virtual del parque de Pardiñeiros en Milladoiro, Ames

Recreación virtual del parque de Pardiñeiros en Milladoiro, Ames / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El Concello de Ames ha presentado el proyecto de mejora y acondicionamiento del parque de Pardiñeiros, con un presupuesto base de licitación que ronda los 300.000 euros (con IVA) para llevar a cabo la renovación integral, e inclusiva, de este espacio público.

La iniciativa contempla la modernización del área de juegos infantiles mediante la instalación de nuevo césped artificial con sistemas de amortiguación adaptados a las alturas de caída, con el objetivo de mejorar la seguridad. El nuevo pavimento incorporará también elementos lúdicos y un circuito de educación vial integrado.

Además, se instalarán nuevos juegos infantiles inclusivos que permitirán ampliar las posibilidades de ocio y el rango de edades al que va dirigido el parque. El edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, señaló que se trata de “este é un modelo de parque pensado para a inclusión e convivencia de rapaza dun gran rango de idades e diferentes capacidades”.

Integración de zonas

La actuación también prevé integrar las dos áreas de juego existentes —incluida la situada bajo la pérgola— con el entorno urbano, renovar el mobiliario con bancos, papeleras y mesas de juego, y crear nuevas zonas de estancia y áreas ajardinadas.

Noticias relacionadas y más

Con estas actuaciones, el proyecto pretende convertir el parque de Pardiñeiros, situado en O Milladoiro, en un espacio público más funcional, accesible y atractivo para el disfrute de las familias que residen en la localidad. Esta actuación está encuadrada en el plan principal de obras (Achega 2025 y Achega 2026), dotado con 1.548.543 euros 

