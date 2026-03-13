Las orquestas más potentes se suman a 9Louro y Nueva Línea en la Pascua de Padrón

La Pascua de Padrón ya está a la vuelta de la esquina, prolongándose del 27 de marzo al 12 de abril. Y un nombre propio femenino destaca en la celebración de este año: se trata de la abogada Ángela Ríos, la joven de 24 años de Estramundi que acaba de convertirse en la primera mujer que diseña el cartel de una de las fiestas más emblemáticas de Galicia.

Así lo revelaron el alcalde de Padrón, Anxo Arca, y la concejala de Festexos, Chus Campos Varela, en la presentación del cartel de la Pascua. En la obra, Ángela representa los caballitos de Hernaiz (el tiovivo de su infancia) como “unha forma de volver á memoria colectiva e tamén á miña propia infancia, véndome reflectida eu mesma no cadro”.

Formaciones de nivel

Junto con las clásicas atracciones, la Pascua contará un año más con un amplio e intenso programa de actos pensado para todos los públicos, y con las orquestas más potentes del momento: París de Noia, Panorama, La Fórmula y Olympus lideran el cartel de actuaciones, junto con las formaciones locales Unión y Fuerza y Charleston.

Además, también habrá tiempo para los conciertos del muradano 9Louro (en la praza de Macías, el domingo de Pascua, 22.00 horas), de Nueva Línea (el viernes de Pascuilla, 22.30 horas), Assia (domingo de Pascuilla, 23.00 horas), y DJ Matrek Show (domingo de Pascua, en el Espolón a las 01.00 horas), platos fuertes también de la programación musical. La Feira Cabalar y la de maquinaria agrícola serán otros de los atractivos para visitar Padrón esta Semana Santa.

Fillos e Amigos

Según fuentes municipales, "as festas rematarán o domingo de Pascuilla coa tradicional xuntanza da Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón, co Festival de Bandas Capital do Sar e cunha cita deportiva de primeiro nivel, a Clásica de Pascua, que este ano acada categoría internacional. A proba ciclista trasládase ao Campus Tecnolóxico Cortizo, onde estará situada a saída e a liña de meta, dende o que máis de 150 corredores", concretaban.