Arranca la urbanización de Agriños para dotar con 78 nuevas viviendas públicas a O Milladoiro

La junta de compensación acaba de comenzar las obras para urbanizar el terreno de Agriños destinado a 78 viviendas públicas en Milladoiro, Concello de Ames. Así, será Excavaciones Midón quien acometa el desmonte, para posteriormente abrir un vial de acceso desde el entorno del auditorio al aire libre. Además, esos terrenos están divididos en dos parcelas: una para las viviendas y otra, adquirida por Caser, para construir una residencia de mayores.

Según aportaban desde Urbanismo, la excavación paralela la zona arbolada y el parque de caravanas tendrá «quince metros», por lo que no se acabará con la zona verde del entorno. Asimismo, el desmonte tendrá unos dos metros, y se separará con un muro de piedra. «O Concello ten que entregar á Xunta o solar libre de cargas, e por iso se reclamou diante da xunta de compensación do sector que puxera en marcha a adecuación dos terrenos reservados».

Carretera de entronque

Esto implica que, por ejemplo, la carretera para entroncar los nuevos proyectos no sólo cuente con firme y aceras, sino también con las pertinentes instalaciones para los suministros y la conducción de electricidad, entre otros.

Destacar, además, que el entorno ha sido vallado por completo, y que el vial de acceso conectará los nuevos inmuebles previstos por la zona del auditorio y oficina de turismo. El proyecto de construcción de los pisos, por 457.334 euros, correrá a cargo de la UTE Tercero Derecha Arquitectos y Lopez y Noya Arquitectura y Urbanismo.

Testimonio municipal

Por su parte, desde el Concello de Ames era el regidor Blas García quien apuntaba que «seguimos dando os pasos necesarios para facer realidade a creación de vivenda protexida no núcleo máis importante do noso municipio. Esta é un exemplo de como a cooperación leal entre administracións trae beneficios a veciñanza nunha época na que o acceso á vivenda se voltou tan complicado», concluía.

Tampoco han faltado críticas a las talas que se están llevando a cabo e uno de los pulmones verdes de la localidad, abogando por respetar el bosque aledaño a las piscinas y pabellón polideportivo. Pues al respecto, hay que aclarar que el Plan Xeral de Ordenación Municipal, vigente desde 2003 y sin que se efectuaran modificaciones de calado, este entorno está calificado como urbanizable, por lo que la construcción de inmuebles y servicios en estas parcelas no sólo es necesaria ante la fuerte demanda, tanto habitacional como asistencial, sino también totalmente legal. Otra cosa es la demora en terminar su urbanización, que parecer estar por fin en marcha.