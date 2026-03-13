La pasarela de madera de 32 metros sigue causando atascos en Milladoiro: esta mañana volvió a cortarse el acceso a Santiago

"Na xornada de hoxe -por la del jueves- instalouse unha pasarela de madeira de 32 metros no quilómetro 1+390, operación que requiriu un corte esta mañá dos ramais de conexión da AG-56 coa SC-20 e coa AP-9, xa novamente abertos ao tráfico desde primeira hora da tarde"´, aseguraba la Xunta. Pues bien, hoy viernes los conductores que intentaban acceder a Santiago se encontraron con la imagen que encabeza estas líneas: un nuevo corte. ¿Resultado? nuevos atascos en la rúa de Abaixo de Milladoiro y para llegar a la rotonda que, para más inri, también está rodeada con vallas de obra y con operarios en la zona.

Así lo pudo comprobar este diario al filo de las 10 horas, cuando los miles de conductores que quieren entrar en Compostela tuvieron que dar un rodeo, nuevamente, a una zona como es el entorno de Milladoiro que también está en obras, terminando su humanización, por lo que muchos vecinos optan por evitar la travesía principal, y bajar hacia la rúa de Abaixo y la de O Porto.

Mejor hacia la capital

Paradójicamente, la situación en Volta do Castro era relativamente normal, pese a la lluvia continua que caía desde la noche. Según la directora de la Axencia Galega de Infraestruras, María Deza, se instaló entre la mayor urbe de Ames y A Rocha "unha pasarela de madeira de 32 metros e 22 toneladas no punto quilométrico 1+390, operación que requiriu hoxe un corte temporal dos ramais de conexión da AG-56 coa SC-20 e coa AP-9, que xa están novamente abertos á circulación desde primeiras horas desta tarde -insistimos, del jueves-, en torno ás 16.00 horas".