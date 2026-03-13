Un accidente sin heridos obliga a liberar a uno de los ocupantes de los dos coches que colisionaron en Arzúa
Ocurrió este mediodía en el cruce de Maroxo
Los bomberos se encargaron de la excarcelación
Una persona tuvo que ser excarcelada tras una colisión entre dos coches en Arzúa. El suceso, sin embargo, terminó sin heridos.
El accidente ocurrió alrededor de las 13.30 horas, en Pedrosa, en la parroquia de Vilantime. Por lo que indicó un particular al 112 Galicia, dos vehículos colisionaran en el cruce de Maroxo, con posibles heridos y atrapados luego del impacto. Con esta información, los gestores del 112 Galicia solicitaron la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bombeiros de Arzúa, de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arzúa.
Material específico
Después de acudir hasta el punto, la dotación de bomberos empleó el material de excarcelación para liberar a uno de los implicados, el cual sería atendido y trasladado por el personal sanitario.
