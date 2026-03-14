Ames impulsa el turismo itinerante: inaugura un área para autocaravanas en Bertamiráns y anuncia mejoras en la de Milladoiro

El Concello de Ames inauguró este sábado en Bertamiráns una nueva área para autocaravanas, que cuenta con 16 plazas, una de ellas adaptada. Es la segunda del municipio tras la que ya funciona en Milladoiro. El acto reunió a cerca de cien vehículos y más de 200 autocaravanistas, que participaron en la concentración organizada por la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) coincidiendo con la apertura de esta infraestructura.

El alcalde de Ames, Blas García, destacó durante su intervención la importancia de esta nueva instalación para el municipio y para el propio núcleo de Bertamiráns. Recordó que el proyecto llevaba tiempo gestándose y agradeció la colaboración de la Diputación de A Coruña y de la Asociación Galega de Autocaravanas. Además, avanzó que el Concello seguirá mejorando este tipo de servicios en el ayuntamiento. «Imos ampliar tamén a zona de autocaravanas do Milladoiro para facerlle un acceso individual e evitar que entren outros vehículos», anunció.

Blas García defendió también la apuesta del municipio por este tipo de turismo itinerante. «Cremos que hoxe en día as autocaravanas son unha maneira moi bonita e positiva de saír viaxar e coñecer lugares», afirmó, subrayando que Ames está impulsando diferentes iniciativas para atraer visitantes y dar a conocer el territorio.

Autocaravanas concentradas en Bertamiráns (Ames) / S. L. C.

«Unha boa noticia para a provincia da Coruña»

En el acto participó también el vicepresidente de la Diputación de A Coruña y responsable del área de Turismo, Xosé Regueira, que puso en valor la importancia del autocaravanismo para el desarrollo turístico del territorio. «Non é só unha boa noticia para Bertamiráns e para Ames; é unha boa noticia para a provincia da Coruña», afirmó.

Regueira destacó que este tipo de turismo supone una oportunidad para dinamizar la economía local y atraer visitantes a diferentes puntos del territorio. «Estou demasiado acostumado a que cando se fala de autocaravanas se fale como dun problema, e non é un problema. O que temos é un déficit nas administracións públicas de ofrecer servizos para que poidan aparcar e convivir perfectamente con outros tipos de turismo», explicó.

En el acto participaron la presidenta y el vicepresidente de AGA, María del Mar García y Cesáreo González, respectivamente, que destacaron el impacto positivo que tendrá esta área en la zona y para dar a conocer Ames entre la comunidad autocaravanista.