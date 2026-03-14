Camariñas entra en 'modo friki'
O polideportivo da Ponte do Porto acolle a segunda edición de PonteFriki, o gran evento de cultura xaponesa, gaming e lecer alternativo
O polideportivo da Ponte do Porto (Camariñas) abriu este sábado as súas portas para dar o pistoletazo de saída á esperada segunda edición de PonteFriki, o gran evento de cultura xaponesa, gaming e lecer alternativo da Costa da Morte.
A alcaldesa, Sandra Insua, foi a encargada de inaugurar oficialmente a cita, reafirmando o compromiso firme do Goberno local con esta iniciativa.
Durante a súa intervención, a rexedora quixo deixar claro que "o apoio do Concello de Camariñas a este evento é e será total e absoluto". Insua lembrou que cando a Asociación Carnavales Ponte do Porto (PonteDisfraz) propuxo a idea o ano pasado, sabían que era "unha aposta valente e innovadora", e subliñou que "cando a veciñanza ten iniciativa e traballa arreo para traer vida, lecer e cultura ao noso municipio, a obriga da administración é estar aí, arrimando o ombreiro".
A alcaldesa amosou o seu asombro e orgullo polo crecemento espectacular do evento en tan só un ano, destacando a ampliación do recinto con tres carpas climatizadas e o dobre de contidos. "Tedes montada unha programación que é un auténtico luxo", sinalou Insua, facendo especial fincapé no privilexio de contar coa recoñecida pianista Elesky e co actor de dobraxe Julio Lorenzo, a mítica voz de Goku en galego.
Sandra Insua fixo unha defensa firme desta forma de ocio: "Moitas veces, a palabra friki usouse no pasado de forma despectiva. Hoxe, o anime ou o manga son cultura con letras maiúsculas. Son formas de expresión artística, de creatividade e de socialización que unen a xeracións cun ambiente san e acolledor", dixo.
Para rematar, augurou "un futuro brillante e moi esperanzador" para PonteFriki, felicitando á organización polo seu incansable traballo desinteresado. "Estades a converter por mérito propio Ponte do Porto na capital da cultura alternativa de toda a Costa da Morte. E iso é algo do que todos os camariñáns nos sentimos profundamente orgullosos", sentenciou Insua.
- Tiendas de pesca de Galicia apuran las ventas ante la inminente apertura de la temporada de río: 'Esta semana es una fiebre
- Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
- Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces
- Una calle que da acceso a un centro sanitario en el Ensanche de Santiago permanecerá cortada al tráfico este sábado
- Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago
- Nueva caída del tráfico en Lavacolla: uno de cada tres pasajeros deja de volar desde Santiago en un año
- Crujeiras, primera rectora de Galicia, consolidó su triunfo entre el profesorado: Flores solo la superó en cuatro facultades
- Copas por seis euros o menos: tres bares de Santiago que resisten la subida de precios y mantienen la esencia de siempre