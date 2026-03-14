Camariñas entra en 'modo friki'

O polideportivo da Ponte do Porto acolle a segunda edición de PonteFriki, o gran evento de cultura xaponesa, gaming e lecer alternativo

Sandra Insua, no centro, este sábado cos organizadores de PonteFriki. / Cedida

Suso Souto

Camariñas

O polideportivo da Ponte do Porto (Camariñas) abriu este sábado as súas portas para dar o pistoletazo de saída á esperada segunda edición de PonteFriki, o gran evento de cultura xaponesa, gaming e lecer alternativo da Costa da Morte.

A alcaldesa, Sandra Insua, foi a encargada de inaugurar oficialmente a cita, reafirmando o compromiso firme do Goberno local con esta iniciativa.

Durante a súa intervención, a rexedora quixo deixar claro que "o apoio do Concello de Camariñas a este evento é e será total e absoluto". Insua lembrou que cando a Asociación Carnavales Ponte do Porto (PonteDisfraz) propuxo a idea o ano pasado, sabían que era "unha aposta valente e innovadora", e subliñou que "cando a veciñanza ten iniciativa e traballa arreo para traer vida, lecer e cultura ao noso municipio, a obriga da administración é estar aí, arrimando o ombreiro".

A alcaldesa amosou o seu asombro e orgullo polo crecemento espectacular do evento en tan só un ano, destacando a ampliación do recinto con tres carpas climatizadas e o dobre de contidos. "Tedes montada unha programación que é un auténtico luxo", sinalou Insua, facendo especial fincapé no privilexio de contar coa recoñecida pianista Elesky e co actor de dobraxe Julio Lorenzo, a mítica voz de Goku en galego.

Sandra Insua fixo unha defensa firme desta forma de ocio: "Moitas veces, a palabra friki usouse no pasado de forma despectiva. Hoxe, o anime ou o manga son cultura con letras maiúsculas. Son formas de expresión artística, de creatividade e de socialización que unen a xeracións cun ambiente san e acolledor", dixo.

Para rematar, augurou "un futuro brillante e moi esperanzador" para PonteFriki, felicitando á organización polo seu incansable traballo desinteresado. "Estades a converter por mérito propio Ponte do Porto na capital da cultura alternativa de toda a Costa da Morte. E iso é algo do que todos os camariñáns nos sentimos profundamente orgullosos", sentenciou Insua.

