Eclosión de música, teatro, xogos, mostras e obradoiros nas Torres do Allo de Zas
O Concello deseñou un amplo programa cultural para todo o ano, que empezará en Semana Santa e rematará no Samaín
O alcalde de Zas, Manuel Muíño, presentou este sábado a programación cultural das Torres do Allo para o ano 2026, unha proposta que combina actividades culturais, didácticas e de lecer ao longo de todo o ano co obxectivo de seguir consolidando o pazo como un dos principais referentes culturais da Costa da Morte.
O rexedor destacou o compromiso do Concello coa posta en valor do conxunto histórico: “As Torres do Allo son unha peza fundamental do noso patrimonio e queremos que continúen sendo un espazo vivo, aberto á cultura, á divulgación e á participación de públicos de todas as idades”, sinalou.
Na mesma liña, o rexedor reafirmou a importancia das Torres do Allo como “un punto de encontro para veciños e visitantes, un lugar onde o noso patrimonio dialoga coa cultura actual e onde cada ano seguimos sumando novas experiencias”.
Para desenvolver esta programación, o Concello conta co apoio da Deputación da Coruña a través dun convenio de colaboración que permitirá destinar máis de 25.000 euros ao financiamento de actividades culturais e didácticas ao longo de 2026.
A primeira gran cita chegará coa Semana Santa. Entre o 28 de marzo e o 5 de abril, o pazo ampliará o seu horario abrindo de maneira continuada de 11.00 a 20.00 horas. Durante eses días organizaranse visitas guiadas diarias ás 13.00 e ás 17.00 horas, nas que o público poderá coñecer máis a fondo a historia das Torres.
Ademais, os máis pequenos poderán participar no xogo de pistas O legado de Francisca: unha viaxe polo pazo, unha proposta lúdica e educativa para descubrir os segredos do edificio.
Xa no mes de xuño inaugurarase a exposición temporal Zas en romaría, dedicada ás tres romarías que se celebran no ámbito municipal: Santa Margarida (Muíño), os días 25 e 26 de xullo; San Roque do Monte (Mira), o último sábado de agosto; e San Ramón do Allo, o 31 de agosto, esta última recuperada e revitalizada nos últimos anos. A mostra achegará ao público visitante á historia e ás tradicións destas celebracións populares.
A programación prestará tamén especial atención ás actividades dirixidas á infancia. Ao longo do ano organizaranse diferentes obradoiros temáticos, entre os que destacan o dedicado ao Día das Letras Galegas, en maio, centrado este ano na escritora Begoña Caamaño; o tradicional obradoiro de San Xoán en xuño; e un taller de Nadal no mes de decembro.
Cultura e lecer nos meses de verán
Durante o verán, o pazo volverá ser un espazo de encontro para os máis novos co campamento Zas no verán 2026, que ofrecerá xogos e actividades didácticas nas mañás estivais. A música será outro dos grandes atractivos da tempada coa actuación do trío Boroa, formado por Sabela Olivares, Alberto Millán e Suso Bello, que presentará un proxecto centrado na funcionalidade e versatilidade da gaita e na súa adaptación ás novas tecnoloxías.
Os domingos de xullo e agosto regresarán tamén as populares visitas teatralizadas dos Quinquilláns, nas que as figuras do naturalista galego Víctor López Seoane e da súa dona Francisca Riobóo, primeira herdeira muller das Torres, guiarán ao público pola historia do pazo dunha forma amena e participativa.
Outra das propostas máis demandadas, o Escape Room do Allo, volverá este verán cunha nova narrativa e novos retos pensados especialmente para público xuvenil e adulto. A actividade estará dispoñible baixo reserva durante os meses de xullo, agosto e setembro.
O 30 de agosto celebrarase a tradicional Romaría de San Ramón, que este ano cae en domingo e contará cunha programación reforzada. A xornada comezará cun Mercado de Artesanía Tradicional pola mañá e continuará coa actuación da charanga tradicional Benofan na sesión vermú, recuperando repertorio de murgas, charangas e orquestras do século pasado.
Pola tarde, o público familiar poderá gozar do espectáculo musical Consertasso na horta, de Brais das Hortas.
Peche da programación co Samaín
Xa no outono, o 26 de outubro, o Pazo das Torres do Allo celebrará o Samaín cunha xornada especial que incluirá un obradoiro infantil, magosto, música tradicional e a actuación do mago Samuel Moreno, semifinalista de Got Talent España, quen ofrecerá un espectáculo que fusiona ilusión, música e tecnoloxía.
