Boqueixón y O Pino mejoran su enlace viario al aeropuerto a través de Louredo con la Xunta

Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, junto a la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, comprobó las mejoras realizadas con el apoyo del Gobierno gallego en el vial que va de Louredo al aeropuerto a su paso por Boqueixón y O Pino.

Se trata de ayudas de la Orden de infraestructuras de uso público –3,5 millones y destinada a municipios de menos de 30.000 vecinos–, por las que la Xunta destinó casi 44.000 euros a las obras de pavimentación y limpieza de cunetas, presupuestadas en más de 62.000 €.

Según Calvo, la meta pasa por facilitar a los concellos el acondicionamiento de las vías públicas, con el correcto drenaje de las aguas pluviales, y garantizar así la accesibilidad en las mejores condiciones a los núcleos rurales del entorno.

Equilibrio territorial

Y destacó que precisamente la Orde de infraestruturas de uso público, tiene el objetivo de «garantir o equilibrio territorial e que a poboación galega teñan unhas óptimas condicións de vida con independencia do seu lugar de residencia», apuntaba durante la visita al entorno, cubriendo la Administración autonómica hasta el 80 por ciento del gasto previsto