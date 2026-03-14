El fuego calcina un coche en Porto do Son
El vehículo comenzó a arder en el centro de la localidad
La propietaria resultó ilesa
Un vehículo se incendió esta noche en Porto do Son mientras circulaba por la AC-550, en el centro de la localidad.
El Centro Integrado de Emergencias 112 Galicia recibió el aviso en torno a las 22.45 horas y de inmediato alertó al GES de Noia y a los Bomberos de Ribeira, que acudieron al lugar del suceso, a la altura de la parada de autobús.
A su llegada al punto donde ardía el turismo, un Peugeot 406, iniciaron las labores para sofocar el fuego, que quedó extinguido en aproximadamente media hora.
Las labores de extinción obligaron a cortar el tráfico en la AC-550.
El suceso se saldó sin daños personales, ya que la propietaria pudo salir del vehículo a tiempo. Según explicó, mientras conducía comenzó a ver humo saliendo del coche, por lo que decidió abandonarlo de inmediato.
Aunque se desconocen las causas que provocaron el incendio, todo apunta a que el vehículo pudo sufrir un fallo eléctrico.
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