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El fuego calcina un coche en Porto do Son

El vehículo comenzó a arder en el centro de la localidad

La propietaria resultó ilesa

Arde un coche en Porto do Son

Arde un coche en Porto do Son

Susana López Carbia

Anxo Bentrón

Porto do Son

Un vehículo se incendió esta noche en Porto do Son mientras circulaba por la AC-550, en el centro de la localidad.

El Centro Integrado de Emergencias 112 Galicia recibió el aviso en torno a las 22.45 horas y de inmediato alertó al GES de Noia y a los Bomberos de Ribeira, que acudieron al lugar del suceso, a la altura de la parada de autobús.

A su llegada al punto donde ardía el turismo, un Peugeot 406, iniciaron las labores para sofocar el fuego, que quedó extinguido en aproximadamente media hora.

Arde un coche en Porto do Son

Arde un coche en Porto do Son

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Incendio de un coche en Porto do Son / Cedida

Las labores de extinción obligaron a cortar el tráfico en la AC-550.

El suceso se saldó sin daños personales, ya que la propietaria pudo salir del vehículo a tiempo. Según explicó, mientras conducía comenzó a ver humo saliendo del coche, por lo que decidió abandonarlo de inmediato.

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Aunque se desconocen las causas que provocaron el incendio, todo apunta a que el vehículo pudo sufrir un fallo eléctrico.

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