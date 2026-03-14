7.000 "bicos" de chocolate gratis: la escapada a 1 hora de Santiago para la víspera de San José

Hay dos cosas que debe tener cualquier fiesta gallega que se precie: música y comida. Prueba de ello son algunos de los eventos más populares de la comunidad, como la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis o las 70.000 filloas que se preparan en la Festa da Filloa de Lestedo.

Pero hay pocas en las que el plato principal se pueda tomar únicamente ese día y no los 364 restantes. Es lo que ocurre con los Bicos de la Noite das Pepitas, unos delicados pasteles que se preparan ex profeso para la fiesta y que podrán degustarse solo este 18 de marzo en el concello de Ferrol.

Merece la pena acercarse a este municipio -situado a apenas una hora de Santiago- para probar esta receta típica de chocolate y naranja. Los hosteleros la repartirán entre el público a lo largo de la jornada, en la que también se podrá disfrutar de la música de la mano de distintas agrupaciones musicales.

Así será la Noite das Pepitas de Ferrol, una fiesta "única" con un dulce exclusivo

La Noite das Pepitas de Ferrol es una festividad histórica declarada de Interés Turístico Nacional. El festejo, que suele celebrarse en la víspera de San José, nació hace más de un siglo con el objetivo de homenajear a las mujeres ferrolanas, a las que se les dedicaban canciones por las calles del municipio.

Varios años después, en 1996, la Escuela de Hostelería Fraga do Eume le puso el broche al festejo con un pastel icónico, conocido como Bico das Pepitas. Se trata de un bizcocho relleno de crema de naranja y bañado en chocolate, al que se le da forma de corazón y que se ha acabado convirtiendo en un complemento imprescindible de la fiesta.

Este 18 de marzo, como es tradición en la zona, los hosteleros repartirán este dulce típico, que cumple 30 años y que antes solo se entregaba a las mujeres. En la actualidad, sin embargo, cualquiera puede recibir y saborear estas elaboraciones, que saben mejor -dicen los expertos- al son de las canciones de las rondallas, las grandes protagonistas del evento.

Programa de la Noite das Pepitas de 2026

Las rondallas tocando en una de las ediciones de la Noite das Pepitas. / Turismo de Ferrol

Según indica el Concello de Ferrol, esta tradicional fiesta gallega tendrá su inicio a las 16.15 horas en el teatro Jofre, donde se homenajeará a las madrinas y padrinos de las rondallas de la ciudad, así como a los grupos invitados que se acercan desde otros puntos de Galicia para amenizar el festejo. Todos ellos llenarán el municipio con su música a partir de las 18.00 horas, cuando recorrerán el callejero pasando por puntos como Concepción Arenal, Terra, Amboage o Galiano.

En su recorrido, las agrupaciones elogiarán a las ferrolanas y entonarán melodías bajo sus balcones. El punto de reunión de la comitiva será la plaza de Armas, donde habrá una carpa para la gala principal, que comenzará a las 19.00 horas.

Añoranzas, Club de Campo, Bohemios, Sonidos del Alba y Só Elas darán entonces su gran espectáculo, acompañados de O son do Mar, Nas ondas do mar y de las bandas invitadas. Para hacer honor a la tradición, el repertorio contará con valses, danzas y habaneras, compuestos por letras y ritmos específicamente ideados para el festejo.

Los bares y restaurantes de la zona empezarán a regalar entonces sus Bicos das Pepitas, ya sea a quienes consuman en los locales o a los que simplemente entren o pasen cerca. Con ese beso dulce y con las melodías punteadas en las guitarras se pondrá fin a este festejo histórico de A Coruña, que guardará bajo llave sus partituras y sus suministros de naranja y chocolate hasta el comienzo de su próxima edición.