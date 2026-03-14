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Óptica Tábora, de Melide, se incorpora al programa Carné +65

Los establecimientos con ese distintivo ofrecen a las personas mayores descuentos, ventajas y beneficios en servicios de salud, ocio y bienestar

Fabiola García, derecha, con la responsable de Óptica Tábora, de Melide.

Fabiola García, derecha, con la responsable de Óptica Tábora, de Melide. / Cedida

Redacción

Melide

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó este sábado la Óptica Tábora, en Melide, para entregar a sus responsables el distintivo que acredita este establecimiento como adherido al programa Carné +65.

Fabiola García animó a todas las personas mayores a hacer uso de los descuentos, ventajas y beneficios que ofrece esta iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia en servicios de salud, ocio y bienestar.

En la actualidad, más de 900 establecimientos de toda Galicia están adheridos a este programa pionero del Ejecutivo autonómico y que tiene entre sus objetivos favorecer el envejecimiento activo y saludable.

En estos locales podrán contar con ventajas importantes, como descuentos, ofertas o promociones en diferentes productos y servicios relacionados con la salud y el bienestar, así como el ocio y la restauración. En concreto, en esta óptica de Melide las personas con el Carné +65 disfrutan de descuentos de hasta el 30% en gafas y audífonos.

El Carné +65 es gratuito para los usuarios, sin necesidad de hacer ningún trámite ni activación; únicamente debe presentarse en los establecimientos.

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Las personas interesadas pueden consultar en la página web del programa todos los detalles y el listado completo de los locales adheridos.

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