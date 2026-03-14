Alumnos del IES de Cacheiras exponen en San Martín Pinario sus esculturas de gárgolas
Los chavales volverán a Santiago el 9 de abril para explicar el alcance de su muestra 'Esculturas do vento'
La exposición fusiona dibujo, escultura y reinterpretación del patrimonio simbólico de Compostela
La Hospedería de San Martiño Pinario acoge la segunda edición de la exposición 'Esculturas do vento. Entre a fe e a fantasía nos tellados de Compostela', una muestra que pone en valor la creatividad y el trabajo artístico del alumnado de fue desarrollada por alumnos de 1º y 3º de ESO del IES de Cacheiras, Teo.
Se trata de una serie de piezas inspiradas en las gárgolas y figuras de los tejados de la ciudad. A través del dibujo y la escultura reinterpretaron este patrimonio simbólico de Compostela, combinando tradición arquitectónica e imaginación juvenil. Al hilo, la directora xeral de Innovación Educativa de la consellería se ha interesado por el proyecto, y el 9 de abril volverán los estudiantes a Santiago a exponer su iniciativa, a las 11.15 horas.
Proceso creativo
Precisamente, los autores también explicaron el proceso creativo y el significado de sus obras a los asistentes a la inauguración. La exposición cuenta además con la colaboración del alumnado del ciclo superior de artes gráficas del CIFP Compostela, responsable del diseño de la imagen gráfica del proyecto. 'Esculturas do vento' incluye un certamen, a la mejor gárgola en categorías de dibujo y escultura.
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