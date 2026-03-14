Rueda se rinde en Vedra a los fondos Leader: ya movilizaron mil millones y crearon 5.300 empleos

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, acudió a Vedra para poner en valor que los fondos Leader movilizaron en los últimos 35 años —desde su puesta en marcha— un total de «1.000 millóns de euros na nosa comunidade», un apoyo muy importante al desarrollo rural de Galicia que, defendió, se debe mantener en la nueva Política Agraria Común (PAC). Asimismo, agradeció la labor de canalización de los 24 GDR y adelantó que la actual convocatoria en la mayor.

Así lo señaló durante su participación en un acto de conmemoración de estos fondos europeos, en el que estuvo acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez. Allí, destacó que la financiación movilizada por el programa en estas algo más de tres décadas permitió apoyar «8.000 proxectos, consolidar 7.300 empregos e crear outros 5.300», trasladaba a los presentes.

Nueva dotación al alza

Y es que el pasado mes de febrero se publicó la nueva convocatoria del Leader para los próximos tres años —hasta 2028—, dotada con un total de 28,7 millones de euros, «a maior convocatoria que houbo nunca de fondos para estas axudas», apuntó en la reunión.

Rueda concretó que la importancia de estas cifras radica en que se traducen en un impacto real en el territorio, ya que permiten la puesta en marcha de proyectos turísticos, la ampliación de instalaciones de empresas, la diversificación de la actividad económica en el medio rural, la rehabilitación de edificios emblemáticos o la atención social. En definitiva, «darlle vida ao rural» y que «os 313 concellos teñan un equilibrio para poder seguir vivindo cada un onde queira», reseñaba el presidente.

Grupos de desarrollo

En este sentido, elogió el trabajo de los 24 Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) que hay en Galicia y su papel en la gestión de este programa europeo. Los GDR son asociaciones público-privadas sin ánimo de lucro que están constituidas por entidades de ámbito económico, social, cultural, vecinal o profesional de la zona que se implican en el reparto de ayudas, en la evaluación de proyectos o en el asesoramiento de promotores. Así, consideró que este modelo, basado en la proximidad, es un acierto a la hora de poner en marcha iniciativas exitosas. «É o momento de volver levantar a bandeira do que supón dispoñer destas cantidades e de que os GDR sigan sobre o terreo», manifestó Rueda ante los presentes.