La pesca fluvial en Galicia arranca con 48.500 licencias en vigor y un ligero aumento de pescadores

La temporada de pesca fluvial en Galicia arrancó este domingo en la mayor parte de los ríos de la comunidad para los cerca de 48.500 aficionados que cuentan actualmente con licencia en vigor. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, eligió el coto de Chaián, en el río Tambre a su paso por el municipio coruñés de Trazo, para dar comienzo simbólico a la campaña de este año.

Durante la visita, la responsable autonómica, que conversó animadamente con los pescadores, destacó que los datos reflejan un ligero aumento del número de pescadores, ya que en la actualidad hay 784 licencias más que en 2025, lo que supone un incremento del 1,64%. A su juicio, esta tendencia confirma que la pesca continental continúa ganando seguidores en Galicia.

Uno de los datos más relevantes es el número de licencias exentas de pago. En total, 25.172 pescadores menores de edad (entre 14 y 17 años) o mayores de 65 años pueden practicar esta actividad sin abonar tasas gracias a la medida incluida en la Ley de pesca continental aprobada en 2021. Según explicó la conselleira, esta iniciativa busca favorecer el relevo generacional en una práctica con gran tradición en Galicia y ya beneficia a más de la mitad de los aficionados.

Nuevas ayudas para las entidades de pesca

La Xunta también mantiene su apoyo a las entidades colaboradoras de pesca continental, que desarrollan labores de divulgación y vigilancia de los ríos. En diciembre se convocó una línea de ayudas de 50.000 euros para este tipo de actuaciones y, como novedad este año, el Gobierno gallego concederá una aportación adicional de 2.000 euros a cada una de las 62 entidades que mantienen convenio con la Consellería.

Ángeles Vázquez subrayó además que en los últimos años se han introducido diversas mejoras para simplificar los trámites administrativos. Entre ellas, el envío automático de la renovación de licencias a los pescadores mayores de 65 años, cuyos permisos tienen ahora carácter indefinido y ya no necesitan renovarse periódicamente.

Asimismo, recordó que Galicia participa en un convenio que permite pescar en otras nueve comunidades autónomas con una única licencia, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Actualmente hay 1.846 permisos interautonómicos en vigor.

Más de 14.000 kilómetros de ríos

Galicia cuenta este año con más de 14.000 kilómetros de ríos y embalses, lo que supone el 91% de la red fluvial de la comunidad, y 213 cotos de pesca en los que se podrán practicar diferentes modalidades, principalmente sobre especies como la trucha o el reo.

Como novedad esta temporada, la pesca del salmón estará prohibida con el objetivo de favorecer la recuperación de esta especie emblemática de los ríos gallegos.

La conselleira destacó que las abundantes lluvias registradas durante los últimos meses han dejado los caudales en condiciones óptimas para la pesca, por lo que confía en que la campaña sea positiva.

Según establece la normativa vigente, la temporada de pesca fluvial se extenderá con carácter general hasta el 31 de julio, aunque en los tramos de pesca sin muerte y en determinadas masas de agua se prolongará hasta el 30 de septiembre.