Vacaciones sobre ruedas: "Probei os cruceiros, a 'pulserita' en Punta Cana... pero como a liberdade da autocaravana non hai nada"
Cesáreo González, vecino de Ames, preside la Asociación Galega de Autocaravanas, que se concentra este fin de semana en Bertamiráns
El turismo en autocaravana continúa creciendo en Galicia y en el conjunto de España. Así lo asegura Cesáreo González, vicepresidente de la Asociación Galega de Autocaravanas, una entidad que reúne actualmente a cerca de 900 socios y que trabaja para mejorar la red de servicios para este tipo de viajeros.
Aunque el colectivo tiene su ámbito de actuación en Galicia, sus miembros proceden de distintos lugares. En muchos casos son personas que han visitado la comunidad en autocaravana, han quedado satisfechas con la experiencia y deciden apoyar a la asociación para impulsar más infraestructuras.
En cuanto a la red de servicios, el vicepresidente de la asociación, vecino de Bertamiráns, señala que actualmente existen en Galicia unas 180 áreas públicas para autocaravanas, aunque es difícil calcular el número exacto de plazas disponibles. “Hai cidades grandes que teñen tres áreas, como A Coruña; Lugo ten dúas; Pontevedra ten unha moi boa; Ourense ten uns aparcadoiros disuasorios, non áreas propiamente ditas, e Santiago ten unha área moi grande en Salgueiriños, que antes era de pago e agora é pública”, detalla.
No obstante, no todas las urbes gallegas cuentan con este tipo de instalaciones. Vigo, por ejemplo, sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. "É unha pena que a cidade máis grande de Galicia non teña área de autocaravanas”, lamenta. Tampoco en O Grove han llegado a acuerdo con el Gobierno municipal.
Un turismo que creció con la pandemia
Cuenta González que el interés por viajar en autocaravana se disparó durante la pandemia, cuando muchas personas comenzaron a buscar alternativas que permitieran viajar con mayor independencia. “A xente empezou a probar, a alugar autocaravanas porque vas só, con máis seguridade, e iso fixo que agora sexa un turismo claramente en alza”, afirma.
Aunque Galicia todavía está lejos de países como Francia o Alemania, donde este tipo de turismo tiene mucha más tradición, la tendencia es claramente positiva. “Temos un 10 ou un 20% das áreas que teñen os alemáns ou os franceses, pero tamén hai menos autocaravanas. Aínda así, estanse comprando moitas, a pesar do prezo que teñen”, añade.
Galicia cuenta con 180 áreas públicas para autocaravanas, pero Vigo y O Grove siguen siendo asignaturas pendientes
Impacto económico en los municipios
Desde la asociación insisten en que los autocaravanistas no solo viajan, sino que también contribuyen a la economía local de los lugares que visitan. “Un autocaravanista que chega a un sitio ten que mercar no supermercado, comprar propano, ás veces comer nun restaurante ou facer compras. Como calquera outro turista”, explica González.
Además, recuerda que se trata de un perfil de visitante con un nivel adquisitivo medio o medio-alto. “As autocaravanas son moi caras. Unha persoa que ten 90.000 ou 100.000 euros para mercar unha autocaravana tamén ten capacidade para gastar no sitio ao que vai”, señala.
Aparcar no es acampar
Uno de los aspectos en los que más trabaja la asociación es en la concienciación sobre el cumplimiento de las normas. Según explica el vicepresidente de la Asociación Galega de Autocaravanas, todavía existe cierta confusión entre lo que significa aparcar una autocaravana y acampar.
“Unha autocaravana, polo feito de ser un vehículo, pode aparcar nas mesmas condicións que calquera outro. Sempre que o que se faga no interior non transcenda ao exterior”, explica. Eso significa que no se pueden sacar toldos, mesas o sillas, ni verter líquidos fuera del vehículo.
“Para facer iso hai que ir a un área habilitada ou a un camping. Nós insistimos moito en cumprir as normas, porque unha persoa que non as cumpre prexudica a todo o colectivo”, añade.
Una forma de viajar con libertad
González habla desde la experiencia. Ha tenido cuatro autocaravanas y ha recorrido gran parte de Europa con este tipo de vehículo. “Cheguei ata Rusia, Finlandia, Marrocos ou Túnez. Para min, a forma ideal de viaxar é en autocaravana”, afirma.
Y es que, frente a otras opciones turísticas, valora especialmente la libertad que ofrece este sistema. “Probei cruceiros, ir coa pulserita a Punta Cana… pero para coñecer sitios, interactuar co medio e coa xente, e para ter liberdade de quedar nun lugar ou marchar a outro cando queiras, a autocaravana é o mellor”, concluye.
