Literatura entre bolillos: a Mostra do Encaixe de Camariñas inclúe a presentación de seis libros

A Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña continúa ampliando a súa oferta cultural. Nesta 35ª edición haberá seis presentacións literarias no recinto feiral.

Trátase das publicacións de Nerea Pallares, Anxo Mouzo, Diego Garrote, María D. López-Menéndez Sánchez, Alfonso de Sas, Xan Fernández Carrera e Antonio Fernández.

A primeira destas presentacións será o xoves 2 de abril, ás 12.00 horas, coa obra Punto de araña, da autora Nerea Pallares. Ese mesmo día, ás 12:.0 horas, será a quenda de Anxo Mouzo, que presentará o seu libro A princesa dourada.

A programación literaria continuará o venres 3 de abril ás 12.00 horas coa presentación de Ángeles acusadores a cargo do seu autor, Diego Garrote. A continuación, ás 12.00 horas, María D. López-Menéndez Sánchez dará a coñecer a súa obra Ardentía 1854.

O sábado 4 de abril o recinto acollerá dúas novas citas. Ás 11.40 horas, Alfonso de Sas presentará 1898. El padre ausente, a última parte da triloxía de El cementerio de los ingleses.

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Por último, ese mesmo sábado ás 12.00 horas, presentarase A Costa da Morte, naturalmente única, de Xan Fernández Carrera e Antonio Fernández, un acto que correrá a cargo de Pepe Formoso.