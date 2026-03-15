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Literatura entre bolillos: a Mostra do Encaixe de Camariñas inclúe a presentación de seis libros

Nerea Pallares, Anxo Mouzo, Diego Garrote, María D. López-Menéndez Sánchez, Alfonso de Sas, Xan Fernández Carrera e Antonio Fernández divulgarán as súas derradeiras obras

Xan Fernández, esquerda, co xornalista Marcial Mouzo, nun acto literario da pasada edición da Mostra do Encaixe.

Xan Fernández, esquerda, co xornalista Marcial Mouzo, nun acto literario da pasada edición da Mostra do Encaixe. / Cedida

Suso Souto

Camariñas

A Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña continúa ampliando a súa oferta cultural. Nesta 35ª edición haberá seis presentacións literarias no recinto feiral.

Trátase das publicacións de Nerea Pallares, Anxo Mouzo, Diego Garrote, María D. López-Menéndez Sánchez, Alfonso de Sas, Xan Fernández Carrera e Antonio Fernández.

A primeira destas presentacións será o xoves 2 de abril, ás 12.00 horas, coa obra Punto de araña, da autora Nerea Pallares. Ese mesmo día, ás 12:.0 horas, será a quenda de Anxo Mouzo, que presentará o seu libro A princesa dourada.

A programación literaria continuará o venres 3 de abril ás 12.00 horas coa presentación de Ángeles acusadores a cargo do seu autor, Diego Garrote. A continuación, ás 12.00 horas, María D. López-Menéndez Sánchez dará a coñecer a súa obra Ardentía 1854.

O sábado 4 de abril o recinto acollerá dúas novas citas. Ás 11.40 horas, Alfonso de Sas presentará 1898. El padre ausente, a última parte da triloxía de El cementerio de los ingleses.

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Por último, ese mesmo sábado ás 12.00 horas, presentarase A Costa da Morte, naturalmente única, de Xan Fernández Carrera e Antonio Fernández, un acto que correrá a cargo de Pepe Formoso.

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