Ponteceso reforza o equipamento do grupo de emerxencias coa reposición de traxes de rescate técnico e forestal

O Concello mellora a protección dos efectivos para actuar en distintas tipoloxías de intervención, desde incendios forestais ata rescates

José Manuel Mato, segundo pola dereita, con efectivos do GES de Ponteceso. / Cedida

Suso Souto

Ponteceso

O Concello de Ponteceso iniciou a reposición dos traxes de rescate técnico e forestal destinados ao persoal operativo do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), co obxectivo de garantir que os efectivos dispoñan do equipamento axeitado para desenvolver o seu traballo nas mellores condicións de seguridade e eficacia.

Esta actuación enmárcase na planificación municipal de reforzo dos medios materiais do servizo e de mellora da seguridade operativa, en liña coas medidas de organización, prevención e dotación de equipamentos que o Concello vén impulsando no GES.

Os traxes de rescate técnico e forestal constitúen unha peza fundamental do equipamento operativo do grupo, ao estar destinados a ofrecer protección en distintas tipoloxías de intervención, desde incendios forestais ata rescates, asistencias en emerxencias e outras incidencias nas que resulta imprescindible contar cunha protección técnica específica.

O alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, destacou que “é necesario seguir dotando ao GES dos medios e equipamentos necesarios para que os profesionais que integran o servizo poidan desenvolver o seu labor coas máximas garantías”.

Neste sentido, lembrou tamén que “a intensa campaña de incendios do verán de 2025 puxo de manifesto, unha vez máis, a importancia de contar con servizos de emerxencias ben preparados e correctamente equipados para facer fronte a situacións de especial complexidade”.

Desde o Concello sublíñase que esta reposición dá continuidade á liña de traballo desenvolvida para mellorar a organización interna do servizo, reforzar a prevención de riscos laborais e avanzar na dotación de medios do GES, un recurso esencial na resposta inmediata ante situacións de risco ou emerxencia.

