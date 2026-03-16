Ana Peleteiro da el salto a la televisión: este es el programa de Antena 3 en el que participará con otros famosos
El nuevo proyecto todavía no cuenta con una fecha de estreno
Contará con la presencia de celebridades como Marta Sánchez, Alberto Chicote o Antonio Resines
Si me preguntan por una famosa multidisciplinar, una de las primeras personas que me vendrían a la cabeza sería, sin duda, la atleta gallega Ana Peleteiro, deportista reconocida por EL CORREO GALLEGO con el Premio Gallegos del Año el pasado 2025.
Lo mismo te gana una medalla en unos Juegos Olímpicos que te monta una cafetería en Ribeira, un gimnasio en A Coruña, se sitúa en el Top 100 Mujeres Líderes de España o te empieza a entretener con un pódcast.
Y no lo hace nada mal en este último cometido. Tanto es así, que Antena 3 ha confiado en ella para dar el salto a la televisión.
Ana Peleteiro da el salto a Antena 3
Y es que la ribeirense Ana Peleteiro será una de las siete celebridades –junto a la cantante Marta Sánchez, el presentador Bertín Osborne, el actor Antonio Resines, la periodista Glòria Serra, el chef Alberto Chicote y la humorista Esperansa Grasia– que nos entretendrán muy pronto en el prime time de Antena 3.
Lo harán en Una fiesta de muerte, programa que desembarcará muy pronto en España –todavía se desconoce la fecha exacta– tras convertirse en la última gran revelación internacional.
¿De qué trata el programa de Antena 3 en el que participará Ana Peleteiro?
Según detalla Atresmedia, en este nuevo programa, que estará presentado por Àngel Llàcer, los siete famosos que participarán serán invitados a una fiesta exclusiva.
En cada episodio, que tendrán una duración de 90 minutos y serán autoconclusivos, una de las celebridades será la víctima de un misterioso asesinato a manos de un enmascarado y, tras ello, los supervivientes deberán desvelar la identidad del enigmático criminal.
Solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de cada programa, por lo que Una fiesta de muerte promete tensión, altas dosis de misterio y, sobre todo, diversión.
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