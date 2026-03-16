Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CYL resucita el bipartidismoRural de SantiagoMayores en la USCPremios OscarGuerra Irán
instagram

COMERCIO

Dez carriños de compra como premio á fidelidade ao mercado municipal de Carballo

A iniciativa busca reforzar o seu papel como espazo de encontro e promover o consumo responsable e de proximidade

Jorge Brandón, esqda., Ángeles Bello, Daniel Pérez e Ramón Varela presidiron o sorteo.

Jorge Brandón, esqda., Ángeles Bello, Daniel Pérez e Ramón Varela presidiron o sorteo. / C. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O mercado municipal de Carballo segue a consolidarse como o referente do comercio de proximidade na comarca. Co gallo do Día Mundial das Persoas Consumidoras, que se celebra o 15 de marzo, a praza de abastos acolleu o sorteo de dez carriños da compra, unha iniciativa deseñada para incentivar o consumo responsable e agradecer a confianza da clientela que aposta polo produto fresco e o trato personalizado.

Ao acto asistiron o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, e o concelleiro de Feiras e Mercados, Ramón Varela. Ángeles Bello, presidenta da asociación A Praza, exerceu como man inocente, co apoio de Jorge Brandón.

Os dez afortunados e afortunadas, que xa poden pasar recoller o seu novo aliado para facer as súas compras, son: Jesús Lourido Martínez, Ana Pena Pombo, María Fernández Gerpe, Celia Loureiro Andrade, Carmen Andrade Facal, Manuel Varela, Carmen Mato Torres, Valentina Iglesias Fidalgo, Carmen Calvo Lema e María Luisa García Muiño.

Unha estratexia de dinamización constante

O sorteo forma parte do calendario anual de dinamización do mercado. O obxectivo do Concello e dos propios praceiros é reforzar o papel da praza como un espazo de encontro vivo e sustentable.

"Mercar no mercado non só garante a calidade de "quilómetro cero", senón que supón un acto de responsabilidade ambiental ao reducir o uso de envases e apoiar a economía das familias da zona", subliñan.

Desde o Concello e a Asociación A Praza agradecen a excelente acollida da campaña, que encheu a urna de papeletas para o sorteo, e lembran que mercar no mercado municipal "é a mellor forma de garantir un consumo consciente e de calidade durante todo o ano".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents