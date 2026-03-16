La Feria ExpoMunicipal 2026 de Silleda abordará el papel clave de los huertos urbanos y las áreas ajardinadas en poblaciones

La II Feria de Servicios Municipales, ExpoMunicipal 2026, llega del 25 al 27 de marzo al recinto Feira Internacional de Galicia Abanca (Silleda) con el patrocinio de Ferovial, y con una temática de actualidad: las zonas verdes en los municipios. Y, paralelamente, abrirá sus puertas el salón de energía Enerxétika.

En cuanto a la ExpoMunicipal, está orientada al contexto actual de crecimiento urbano y búsqueda de ciudades más habitables, donde los espacios verdes se han convertido en una infraestructura esencial tanto para el bienestar social como para la salud de la ciudadanía. Este papel clave supone nuevas tendencias y cambios en la manera en que los municipios planifican, mantiene y aprovechan sus espacios verdes. Una realidad que tendrá gran protagonismo en las conferencias de ExpoMunicipal 2026.

Así, la Asociación Gallega de Empresas de Jardinería (Agaexar) celebrará tres jornadas. La primera de ellas tratará la elección de arbolado público y será dirigida por Gaspar Bernández, técnico de la Diputación de Pontevedra. Una segunda abordará la transición de maquinaria de jardinería de combustión a eléctrica de batería, de mano de Juan José Feás, de Makita, mientras que la última se centrará en gestión municipal de residuos verdes, siendo su conductor Manuel Pan, CEO de Siháho.

Huertos urbanos

El notable auge de los huertos urbanos como herramienta para impulsar ciudades más sostenibles, saludables y socialmente cohesionadas será también un tema destacado en estas jornadas, abordándose bajo el título 'Sembrando resiliencia: el papel de los huertos urbanos' y por parte de Dixardín, entidad de Cogami Empresarial. Pedro Guerreiro, coordinador de Huertos Urbanos del Paseo do Rato (Lugo) será quién explique durante la feria tanto la relevancia de estos espacios como su propia experiencia en la capital lucense.

Otro ferial

Y en lo que atañe a Enerxétika, conformará un foro para instaladores y profesionales relacionados con la pequeña y mediana obra de reparación, reforma y rehabilitación. Así, además de la multitud de propuestas presentes en el área expositiva dirigidas a ellos, también habrá sitio para espacios y talleres orientados a alumnos de diversas edades. Estarán operativos todos los días de la feria, también del 25 al 27 de marzo en el mismo ferial de Silleda.

Se trata de unas actividades que se celebrarán de mano de la Federación Gallega de Asociaciones de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones (Fegasinel) y de la Federación de Asociaciones de Empresas de la Reforma y Rehabilitación de Galicia (Federgal).

Tres jornadas

En cuanto a Fegasinel, organizará tres interesantes jornadas para los instaladores. La primera de ellas tendrá por título 'CAEs: oportunidades para el instalador' y expondrá las posibilidades del Certificado de Ahorro Energético, documento que un ahorro de energía final equivalente a 1 kWh, luego de realizar una actuación de eficiencia energética. De esta forma, por cada kWh de ahorro anual se puede obtener 1 CAE. Se monetizan así los ahorros energéticos, recuperando parte del coste de las inversiones en eficiencia energética, ya que el usuario final puede recibir una contraprestación si vende los CAEs obtenidos mediante el Sistema de CAE, en el que intervienen el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como gestores autonómicos y verificadores independientes.

El segundo de los encuentros se centrará en la tramitación de expedientes UFD y explicará las novedades relativas a la plataforma de tramitación y solicitud de subministro, mientras que la tercera versará sobre la certificación de un asesor energético y los agentes Feníe Energía.

La IA en reforma y rehabilitación

Por su parte Federgal realizará una acción formativa de alto valor práctico en inteligencia artificial aplicada a una empresa ficticia que incluirá una charla práctica y demostrativa orientada a la sensibilización y visión estratégica en el ámbito de la reforma y la rehabilitación. Además, esta federación celebrará en Enerxétika 2026 su asamblea general, acto reservado a los asociados y asociaciones integrados en Federgal.