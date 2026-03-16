Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones CYLPub StiloPesca fluvialObradoiroGuerra Irán
instagram

A pintora muxiá Ama Wilde envolve en «luz e enerxía» a Catedral de Compostela

A tamén poeta, cantautora e amante da espiritualidade plasma o que nos rodea e non se ve

As súas obras son fíos de cores tecidos como o encaixe

Obra da artista muxiana coa que busca transmitir a forza espiritual e simbólica da Catedral de Santiago. / Ama Wilde

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

Con raíces en Camariñas e Muxía, María Rosa Martínez, coñecida artisticamente como Ama Wilde (Amor salvaxe), despois de residir e formarse en Belas Artes en Londres buscou acubillo en Merexo (Muxía) onde, na compaña da súa parella, desenvolve a súa multifacética carreira artística.

Pintora, poeta, cantautora e amante da espiritualidade, Ama busca plasmar nas súas obras «a enerxía que nos rodea». «Case todo o que existe non o percibimos, pero está aí», afirma.

Ama Wilde, pintora, cantautora e poeta afincada en Muxía. / Cedida

Vén de rematar unha orixinal pintura inspirada na Catedral de Santiago de Compostela, unha obra que busca «transmitir a súa forza espiritual e simbólica a través dunha linguaxe expresiva e contemporánea», subliña. Envolveu o maxestuoso templo «nun movemento dinámico de luz e enerxía, evocando tanto a tradición xacobea como unha visión actual da experiencia peregrina».

Fíos de cores

Trátase dunha obra que define o seu estilo pictórico. «A miña tese tituleina Un tecido de enerxías, e os meus cadros son como fíos de cores, como encaixe de bolillos», afirma. «A arte do bolillo paréceme moi máxica e empoderante», engade. «Os trisqueles e as mandalas que tecen as palilleiras son xeometría sagrada e teñen moitas semellanzas coas miñas obras», di.

Zapateiro muxián

Algunhas das súas creacións están expostas no Concello de Muxía e no Museo do Alemán, en Camelle (Camariñas). É autora tamén dun retrato do zapateiro de Muxía, un home que sempre lle chamou moito a atención «porque non se sabe onde acaba el e onde empeza o seu traballo. Plasmalo nun retrato é recoller parte da historia do pobo», afirma Ama.

A vocación artística xurdeulle xa sendo unha nena. «Sempre me encantou pintar», comenta. Iso levouna a formarse en Belas Artes, pero, cando estaba cursando un máster, algo non lle cadraba. «Non me sentía cómoda facendo traballos convencionais, e deime conta de que os artesáns son máis artistas que o que vía nas galerías», di.

Refuxio na música e na poesía

Ese «desencanto» levouna a buscar refuxio na música e na poesía, sen deixar nunca a pintura. Así empezou a súa carreira de cantautora e poeta. As súas cancións e vídeos están dispoñibles en Youtube (www.youtube.com/@amawilde). Entre elas, algunhas con títulos suxestivos como Cantarle una nana a las pesadillas. Na súa creación literaria destaca o poemario Corazón rebelde. Son obras nas que aborda temáticas variadas, «dende a xustiza social e a filosofía ata a arte e o benestar», afirma.

Camino Creation

A maiores, dende o seu refuxio en Merexo (Muxía) impulsou, xunto coa súa parella, o proxecto Camino Creation (caminocreation.com), ao abeiro do cal publican en Youtube (www.youtube.com/@caminocreation) entrevistas a peregrinos, que contan as súas experiencias na ruta xacobea. Ademais, crean souvenirs sostibles, feitos a man, e pensados para peregrinos e amantes do Camiño. Son deseños únicos e personalizables.

TEMAS


  1. El bar de Santiago donde Felipe VI se despejaba los viernes: así era el mítico Zum Zum
  2. Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces
  3. Detenidos por intento de homicidio una mujer y su hijo tras apuñalar varias veces en el tórax a un hombre en Bertamiráns
  4. Vacaciones sobre ruedas: 'Probei os cruceiros, a 'pulserita' en Punta Cana... pero como a liberdade da autocaravana non hai nada
  5. Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago
  6. Aterriza en O Eixo la primera Gran Festa Picheleira: 'Teremos dez horas de música sen parar, carpa e pulpeiro
  7. Tiendas de pesca de Galicia apuran las ventas ante la inminente apertura de la temporada de río: 'Esta semana es una fiebre
  8. Una treintena de estudiantes de tres centros educativos de Santiago compitieron en la XLIII Olimpiada Gallega de Química

La española 'Sirat', de Oliver Laxe, se va de vacío de los Oscar

‘Percebes’, ‘Furada Negra’ e ‘Alboroque’ triunfan nunha nova edición da MICE

Los mayores también llenan las aulas de la USC:«Motiva a seguir aprendiendo»

El elevado caudal de los ríos limita las capturas en el arranque de la campaña de pesca fluvial

A Silveira de Kiko da Silva, 16 de marzo de 2026

Más de 50 personas se dan de alta al día como demandantes de vivienda protegida

El corazón voluntario de Protección Civil de Santiago
Tracking Pixel Contents