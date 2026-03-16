El helicóptero traslada a un operario herido en Dubra y la ambulancia a una persona atropellada en Bertamiráns

Dos sucesos sacudieron la comarca compostalana en las últimas horas. Por un lado, este mediodía resultaba atropellada una persona en el centro de Bertamiráns (Ames), a la altura de Abanca, pero sin que se tema por su vida. Y en Val do Dubra, un operario tuvo que ser trasladado en helicóptero tras caer de un tejado en el lugar de Vilar, en Buxán.

En cuanto al accidente laboral, la información llegó al 112 Galicia a través de los efectivos de Protección Civil de la localidad, que alertaban de que un operario había caído de un tejado y resultara herido. De inmediato, desde la sala de operaciones del 112 Galicia se movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que decidió desplazar el helicóptero con base en Santiago de Compostela para atender y trasladar al herido, que se encontraba consciente en el momento de la intervención. Además, la Guardia Civil también fue informada para colaborar en la intervención del accidente.

Avenida da Maía

Y con respecto a Bertamiráns, el atropello ocurrió en la recientemente reformada avenida da Maía, acudieron los miembros de Protección Civil y Policía Local, además de una ambulancia del 061, que trasladó a la persona herida. El percance originó la lógica curiosidad de los vecinos, algunos de los cuales hicieron hincapié en los despistes que está provocando la humanización, pese a que fue en un entorno con paso de cebra