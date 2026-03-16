El acceso a Santiago desde la autopista y la autovía de Brión seguirá cortado hasta el miércoles

La Xunta confirma que este lunes continuará el corte diurno del ramal de conexión de la AG-56 (sentido Brión–Santiago) y autopista con la SC-20 (sentido Milladoiro-Santiago), por la construcción de una cuneta de seguridad en el entronque de la autovía de Brión con dicha SC-20. Y el acceso seguirá cerrado hasta el miércoles.

Se trata de una vía con un único carril de circulación, lo que obliga a impedir por allí el tráfico. Y la intención es permitir el trabajo de la maquinaria y garantizar la seguridad de los operarios y de las personas usuarias de la carretera, al respecto de las obras comenzadas con la instalación de una pasarela (y que terminaron el jueves), así como otras de acondicionamiento viario, incluyendo las de la mencionada cuneta, que seguirán hasta el miércoles.

Nuevos horarios

Así, el nuevo corte comenzó este lunes y tenía previsto prolongarse hasta las 19.00 horas. Para el martes 17, se repetirá el proceso, con el corte del ramal, desde las 9.00 horas hasta las 19.00 horas. Según se prevé en el plan de trabajo, este mismo miércoles, día 18 de marzo, finalizarán las obras, previéndose en este caso el corte del ramal entre las 9.00 horas y las 14.00 horas. Hay que recordar, de cualquier modo, que el pasado viernes también se cortó por la mañana y tarde el acceso, al igual que ocurrió este lunes. La situación, además, se complicó con un accidente en la autovía de Brión, que ralentizó las comunicaciones este lunes por la mañana.

En el desarrollo de estas obras se aprovechan las condiciones meteorológicas favorables para agilizar estos trabajos de mejora y conservación de la vía y minimizar en la medida de lo posible la incidencia en el tráfico, habiéndose habilitado los desvíos necesarios durante la ejecución de estos trabajos.

Sin embargo, el principal de esos desvíos coincide con la avenida principal de Milladoiro aún en obras, y con la rotonda de entrada vallada y con operarios en las inmediaciones, además de causar atascos en la rúa de Abaixo