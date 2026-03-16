Una vecina alertó de la riada en el Monte Neme seis horas antes de que se activase el dispositivo de Emergencia

Una vecina alertó a las tres de la mañana del 31 de enero de la riada provocada por la ruptura de una balsa del Monte Neme (Carballo), seis horas antes del inicio de las actuaciones, según la información del 112 Galicia solicitada por el BNG.

Así lo traslada el secretario xeral técnico de la Consellería de Presidencia, Francisco Javier Abad, en una respuesta parlamentaria al diputado del BNG Óscar Insua, quien pidió en la Cámara el informe del 112 en el que se concretasen las actuaciones realizadas desde que se recibe el aviso de una vecina.

La respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, expone que el 112 Galicia recibió a las 3.09 de la madrugada del 31 de enero una llamada de una particular que alertaba de la inundación de la carretera localizada en el lugar de Aviño, en Malpica de Bergantiños.

Posteriormente, el 112, transmitió la información da emergencia en cuestión a la Guardia Civil de Tráfico de A Coruña, al GES de Ponteceso y a la Policía Local de Malpica.

Según ha trasladado la Xunta, estos medios a los que se comunicó la incidencia "no reportaron al 112 la situación de la posible incidencia comunicada", y Emergencias "no recibió ninguna otra llamada o comunicación sobre la misma hasta las 09.32 horas" por parte de la Policía Local. En ese momento, se puso en marcha el dispositivo de emergencias y de seguridad correspondiente.

Al respecto, Óscar Insua ha denunciado que es "inadmisible" que desde el 112 recibiesen la llamada a las tres de la mañana, algo "que negaban", y no se presentase nadie en el lugar de los hechos para comprobar que había pasado, "existiendo antecedentes en el 2014".

"¿Quién va a dimitir en la Xunta por estos hechos tan graves? Es inadmisible que se tardaran 6 horas en activar la emergencia. Menos mal que no hubo víctimas ni daños personales, pero ¿que pasaría si los hubiese?", ha enfatizado el diputado nacionalista.

Insua considera que "alguien tiene que dimitir y asumir las responsabilidades políticas" por dos motivos: el "mal funcionamiento" del sistema de emergencias en Galicia, y por "mentirle conscientemente" y "de forma premeditada" a los ciudadanos.

Con todo, ha asegurado que van a tener que dar respuesta los máximos dirigentes del gobierno en el Parlamento.