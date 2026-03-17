PATRIMONIO

Camariñas licita as obras para transformar a antiga lonxa no Museo dos Naufraxios

O investimento, de 430.000 euros, permitirá abrir ao público a Sala de Exposicións Beti Donosti

Recreación virtual do futuro Museo dos Naufraxios de Camariñas.

Recreación virtual do futuro Museo dos Naufraxios de Camariñas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

O Concello de Camariñas iniciou este martes a contratación do novo proxecto para a primeira fase do Museo dos Naufraxios na que se abrirá ao público a Sala de Exposicións Beti Donosti. O orzamento total da actuación ascende a 430.000 euros, dos que a Deputación da Coruña aporta, a través dunha subvención nominativa, o 76,7% (330.000 euros).

Alto valor sentimental

Este novo proxecto, que sufriu modificacións con respecto ao inicial, é o resultado da loita do Concello para poder rehabilitar o inmoble da antiga lonxa, «debido ao seu alto valor sentimental, demostrando que estruturalmente estaba en condicións de renovarse tras recibir un informe onde se recomendaba o seu derrubamento», afirman dende o goberno local.

Consolidación da estrutura

O proxecto consiste na reparación e consolidación dos elementos estruturais do edificio, así como das obras de reforma da envolvente exterior do mesmo. Inicialmente rehabilitarase unicamente unha zona da planta baixa, e nunha segunda fase acondicionarase o interior do museo, na que se deseñará e se compartimentará a planta alta.

Noticias relacionadas y más

O prazo de recepción de ofertas remata o día 4 de abril.

