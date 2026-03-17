Corcubión clama pola paz mundial nunha concentración contra a "guerra imperialista"

A Plataforma Galiza pola Paz denuncia o "aumento escandaloso" do prezo dos combustíbeis

Concentración en Corcubión en favor da paz e para rexeitar a guerra. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Corcubión

A Praza Castelao de Corcubión acolleu unha concentración en favor da paz e para rexeitar a "guerra imperialista impulsada polos Estados Unidos, Israel e a OTAN", convocada pola Plataforma Galiza pola Paz, co apoio do BNG Costa da Morte.

No acto douse lectura dun manifesto da plataforma, no que se aposta por unha paz real, "construída sobre o respecto á soberanía dos pobos, a que implica deixar en paz os pobos de Irán, Líbano, Palestina, Cuba, Venezuela... A que esixe o fin de toda agresión militar e de todo bloqueo", afirman.

Así mesmo, subliñouse que o "aumento escandaloso do prezo dos combustíbeis" que acompaña cada guerra "tradúcese de maneira inmediata nun aumento do custo da vida que recae sobre a maioria social, sobre a clase traballadora".

