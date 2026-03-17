Desde gatos a corzos: los animales centran las incidencias de Protección Civil en Ames

La Agrupación de Protección Civil de Ames presentó el informe anual con las incidencias atendidas por el cuerpo durante el año 2025, en el que mantuvo su crecimiento como grupo y su capacidad de actuación. El número total de servicios realizados en el municipio fue de 684, entre los que destacan, con más del 50% de las intervenciones, las recogidas y gestión de animales, tanto domésticos como salvajes: desde gatos a corzos.

Así, durante esos 12 meses fueron hasta 342 intervenciones, justo el 50% del total de emergencias, las que involucraron a perros, gatos, jabalíes, corzos, aves o velutinas, entre otros. Dentro de esta categoría destacan varias actuaciones, como animales perdidos, fauna salvaje atropellada o animales muertos en la vía. También durante este año, y fruto de un brote de panleucopenia (enfermedad viral altamente contagiosa y frecuentemente mortal, causada por el parvovirus felino), hubo un cambio en el protocolo de actuación, por lo que los gastos se derivaron a veterinarios privados en lugar de trasladarlos a la clínica veterinaria habitual.

Otra constante

Otras de las intervenciones más recurrentes fueron las relacionadas con accidentes de tráfico. Hasta un total de 148, que incluyen colisiones, salidas de vía, atropellos de fauna que obstaculiza la vía, vehículos averiados en el carril y alarmas falsas de iPhone verificadas. Esta última incidencia corresponde a avisos vía teléfono móvil que resultaron no ser tales, siempre después de verificarse en el propio lugar.

Dentro de esta categoría se diferencian tres denominaciones: AC/SF (accidentes sin heridos), con un total de 95, que incluyen salidas de vía, alcances, colisiones menores o choques con jabalíes; AC/CF (accidentes con heridos), con hasta 38 casos de atropellos a peatones o motoristas, colisiones graves o vuelco de vehículos; y atropello de fauna, con quince casos en los que se tuvieron que liberar las vías a causa de jabalíes y corzos muertos.

Y ante las fuertes trombas de agua, principalmente en los meses de enero y noviembre, las caídas de árboles y el bloqueo de las vías a causa de las inclemencias meteorológicas y sus consecuencias directas hicieron que otro servicio recurrente fuese la liberación de carreteras por este motivo, con un total de 64 intervenciones por caída de árboles, ramas peligrosas, postes caídos y objetos en la calzada. En varias ocasiones, la vegetación llegó a derribar líneas eléctricas o llegaron a aislar a los vecinos.

Sucesos menores

Además de las más comunes, la AVPC también tuvo que hacer frente a otros accidentes y averías menores. Vinculado a los temporales, el cuerpo vecinal actuó hasta 47 veces en inundaciones de garajes, roturas de tuberías, vertidos (fecales, químicos, gasóleo) y sumideros bloqueados. También atendieron 53 emergencias de asistencia a personas caídas, atrapadas o encerradas en ascensores, viviendas o baños.

Por último, la Agrupación de Protección Civil de Ames atendió un total de 30 incendios y fugas de gas, que incluyen incendios urbanos en viviendas, contenedores o vehículos, con 14 avisos; incendios forestales, con 8 llamadas (en este caso también se cuentan las vigilancias postincendio o conatos rápidos); e indicios por olor a gas, con 8 intervenciones.