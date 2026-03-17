Tramos peligrososEstrecho de OrmuzMasificación en el CaminoSantiago(é)TapasCaramoniña
O trío musical Alana recala en Vimianzo para preparar o novo disco nunha residencia artística

Perfeccionará e explorará novas sonoridades nun espazo dedicado á creación

Músicos e técnicos de Alana no auditorio de Vimianzo.

Músicos e técnicos de Alana no auditorio de Vimianzo.

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O auditorio de Vimianzo reforza a seu programa de residencias artísticas coa acollida do trío musical Alana, formado por Antía Vázquez, Eloy Vidal e o vimiancés Pablo Castro.

A estancia permitiralles perfeccionar o que será o seu segundo disco, que levará por título Un sabor, e explorar novas sonoridades nun espazo pensado para a creación musical e escénica.

Compromiso coas artes escénicas

Vimianzo "dá así un paso máis na consolidación do seu programa de residencias artísticas, reforzando o seu compromiso coa música e as artes escénicas, e converténdose nun punto de encontro entre artistas e comunidade", subliñan dende o goberno local..

Esta iniciativa forma parte da programación de apoio á creación artística, co obxectivo de impulsar proxectos innovadores, favorecer a experimentación e achegar á veciñanza os procesos de creación contemporánea.

