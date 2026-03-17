CULTURA
O trío musical Alana recala en Vimianzo para preparar o novo disco nunha residencia artística
Perfeccionará e explorará novas sonoridades nun espazo dedicado á creación
O auditorio de Vimianzo reforza a seu programa de residencias artísticas coa acollida do trío musical Alana, formado por Antía Vázquez, Eloy Vidal e o vimiancés Pablo Castro.
A estancia permitiralles perfeccionar o que será o seu segundo disco, que levará por título Un sabor, e explorar novas sonoridades nun espazo pensado para a creación musical e escénica.
Compromiso coas artes escénicas
Vimianzo "dá así un paso máis na consolidación do seu programa de residencias artísticas, reforzando o seu compromiso coa música e as artes escénicas, e converténdose nun punto de encontro entre artistas e comunidade", subliñan dende o goberno local..
Esta iniciativa forma parte da programación de apoio á creación artística, co obxectivo de impulsar proxectos innovadores, favorecer a experimentación e achegar á veciñanza os procesos de creación contemporánea.