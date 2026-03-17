El PP sitúa a Lalín como referente de Deza con un polígono que medrará el 60 por ciento

El PPdeG puso en valor este lunes el desarrollo económico e industrial de la comarca del Deza, especialmente de Lalín. «É referente para todos os concellos en todos os ámbitos do rural galego», afirmó Alberto Pazos.

El citado portavoz del Grupo Popular en el Parlamento destacó el impulso del Gobierno gallego a la ampliación de la cuarta fase del Parque Empresarial Lalín 2000. El polígono, con unos 540.000 metros cuadrados, ya no tiene suelo disponible, por lo que la ampliación aumentará su superficie cerca de un sesenta por ciento.

Un proyecto estratégico

Según Pazos, es un proyecto estratégico para Deza que favorecerá su desarrollo económico, permitirá la llegada de nuevas iniciativas empresariales y la ampliación de las existentes. El polígono se consolidará como polo industrial y económico, con cerca de un centenar de empresas y más de 1.200 trabajadores.

Los parlamentarios populares eligieron Lalín para celebrar su reunión semanal, dentro de la ronda de visitas por el territorio. Allí, y acompañado por el alcalde, José Crespo, el portavoz destacó la «lección de xestión e bo facer deste municipio, grazas a que hai planificación e moito traballo». «José Crespo é un referente para este partido, e para calquera outro que queira apostar polo futuro do rural en Galicia», indicó. Y añadió que «conseguiuse que non apareza nas noticias pola perda de peso, senón por todo o contrario, porque aquí hai proxecto».