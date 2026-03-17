Reclaman un transporte público de calidad y que no deje gente fuera en la comarca

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) acaba de lanzar una campaña para reclamar más calidad y accesibilidad en los sistemas de movilidad bajo el lema 'Transporte Público e de Calidade, ¡XA'. Esta iniciativa surge de la denuncia de los "graves problemas" que afectan a las personas usuarias en los municipios de Ames, Brión, Padrón, Ordes, Oroso, Negreira, Santa Comba, Trazo, Rois y Vedra, donde el servicio actual no responde a las necesidades básicas de la población, dejando a muchas personas sin opciones viables y forzando el uso del vehículo privado.

La campaña pone el foco en problemas recurrentes que comprometen el derecho a la movilidad e impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos de los municipios del entorno de Compostela, desde la supresión de servicios hasta horarios inadecuados, falta de información, autobuses en mal estado o una deficiente atención a los usuarios.

Solicitud a la Xunta

Por ello, los nacionalistas reclaman a la Xunta de Galicia una acción inmediata y decidida para corregir estas deficiencias, y por ello enumeran la puesta en marcha de líneas de transporte suficientes y estables, que garanticen la conectividad entre los municipios y con las ciudades principales; horarios útiles y flexibles, adaptados a las necesidades de estudiar, trabajar y vivir, incluyendo el refuerzo del transporte escolar; un transporte digno en el rural, priorizando las zonas menos pobladas para evitar el aislamiento; y un servicio público moderno, accesible y de calidad, con vehículos actualizados, información digital clara y mecanismos eficaces de atención al usuario.

Y, entre otras cosas, el Bloque denuncia que "en non poucas ocasións" hay personas que se quedan en las paradas porque los autobuses llegan llenos de gente, sin capacidad para recoger más pasajeros. A este problema se suman los cambios en los horarios, que afectan al estudiantado, al trabajo y a la vida cotidiana: estudiantes que no llegan a tiempo a sus clases de instituto o universidad o personas trabajadoras que se ven obligadas a coger el coche ante la incertidumbre de cumplir con sus horarios laborales, incrementando el estrés y los costes personales.

Falta de información

Asimismo, subrayan que la información disponible es escasa, contradictoria o directamente inexistente, lo que complica la planificación de los viajes para los usuarios; que los vehículos son viejos, incómodos y carecen de accesibilidad adecuada, lo que representa un riesgo para la seguridad; y que las reclamaciones presentadas por las personas afectadas son ignoradas sistemáticamente, sin respuestas ni soluciones por parte de la empresa concesionaria o de la administración.

A su juicio, estos fallos perjudican a las villas y afectan doblemente a la movilidad en el rural, agravando la desigualdad territorial, además de provocar la emisión de más gases contaminantes, por el uso de turismos.