La Xunta nombra a Santiago Freire, exalcalde de Noia, director territorial de Educación en A Coruña
El político de Lousame sustituye a Indalecio Cabana, un histórico de la delegación provincial que llevaba más de una década en el puesto
La Xunta de Galicia acaba de nombrar director territorial de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en la provincia de A Coruña a José Santiago Freire Abeijón, exalcalde de Noia, y anteriormente de Lousame, que perdió el bastón de mando noiés el verano pasado a través de una moción de censura.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes publica el nombramiento, de forma que Santiago Freire sigue vinculado a la Administración gallega. En su caso, será la cabeza visible de la consellería que dirige Román Rodríguez en la provincia de A Coruña.
Según el Decreto 245/2009, de 30 de abril, que regula las delegaciones territoriales de la Xunta en Galicia, se trata de órganos periféricos encargados de representar al Gobierno gallego y coordinar sus políticas en el ámbito territorial, en el caso gallego en las cuatro provincias, Vigo y Ferrol, que son las seis delegaciones operativas. Es una figura relevante para Santiago, por la presencia de la USC.
Freire Abeijón sustituye en la dirección territorial a Indalecio Cabana, un veterano del cargo y de la consellería que se jubila después de 15 años en el puesto, siendo una persona muy conocida en la comunidad educativa coruñesa.
Un político con historia
Santiago Freire (Lousame, 1967) es un político del Partido Popular (PP) que hizo historia al convertirse en alcalde de dos concellos diferentes, Lousame primero y Noia después, un hito logrado también por Martiño Noriega (Teo y Santiago) y con muy pocos ejemplos más en la historia política gallega. Veterinario de profesión, Freire fue además diputado en el Parlamento de Galicia.
En agosto del pasado año, una moción de censura lo apartó de la alcaldía de Noia, tras unos meses de revuelo político que le acabaron costando un puesto que mantenía en minoría tras la salida de su grupo del concejal Luis Alamancos.
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