O escritor Fran Fernández recibe un Premio Camilo José Cela dotado con 1.500 euros e estatuiña en Padrón

O rexedor Anxo Arca lembrou a versatilidade dun escritor de Nigrán que tamén gañou o certame Rosalía de Castro

O acto, celebrado na sede da fundación adicada ao nóbel, rematou cun concerto de música de piano, saxo e trompeta

Covadonga Rodríguez, pola esquerda, con Fran Ferández e Anxo Arca na entrega do premio Cela / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Padrón

Fran Fernández Dávila vén de recibir o 35 Premio literario Camilo José Cela, dotado con 1.500 euros e unha estatuilla co busto do premio Nóbel. Os encargados da entrega foron o alcalde de Padrón, Anxo Arca, e a directora da Fundación Cela, Covadonga Rodríguez.

Precisamente, Arca destacou as aportacións deste escritor e enxeñeiro industrial de Nigrán na súa obra ‘A lingua dos ósos’. Tamén lembrou a versatilidade de Fran Fernández, que xa gañara o certame de poesía Rosalía de Castro. Pola súa banda, Fran Fernández amosouse “inmensamente feliz e agradecido” ao recoller un premio “tan prestixioso”, e volveu dar ás grazas ao Concello de Padrón “polo seu compromiso inquebrantable coa cultura e por manter vivo este premio ano tras ano”. Así mesmo, resaltou que entre os 168 relatos presentados ao certame “gañase un escrito en galego”.

Noticias relacionadas y más

Na sede

O acto, celebrado na sede da Fundación Cela, rematou cun concerto de música de piano, saxo e trompeta ofrecido por Natalia, Martiño e Raúl, que forman parte da Escola de Música Municipal de Padrón.

