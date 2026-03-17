O escritor Fran Fernández recibe un Premio Camilo José Cela dotado con 1.500 euros e estatuiña en Padrón
O rexedor Anxo Arca lembrou a versatilidade dun escritor de Nigrán que tamén gañou o certame Rosalía de Castro
O acto, celebrado na sede da fundación adicada ao nóbel, rematou cun concerto de música de piano, saxo e trompeta
Fran Fernández Dávila vén de recibir o 35 Premio literario Camilo José Cela, dotado con 1.500 euros e unha estatuilla co busto do premio Nóbel. Os encargados da entrega foron o alcalde de Padrón, Anxo Arca, e a directora da Fundación Cela, Covadonga Rodríguez.
Precisamente, Arca destacou as aportacións deste escritor e enxeñeiro industrial de Nigrán na súa obra ‘A lingua dos ósos’. Tamén lembrou a versatilidade de Fran Fernández, que xa gañara o certame de poesía Rosalía de Castro. Pola súa banda, Fran Fernández amosouse “inmensamente feliz e agradecido” ao recoller un premio “tan prestixioso”, e volveu dar ás grazas ao Concello de Padrón “polo seu compromiso inquebrantable coa cultura e por manter vivo este premio ano tras ano”. Así mesmo, resaltou que entre os 168 relatos presentados ao certame “gañase un escrito en galego”.
Na sede
O acto, celebrado na sede da Fundación Cela, rematou cun concerto de música de piano, saxo e trompeta ofrecido por Natalia, Martiño e Raúl, que forman parte da Escola de Música Municipal de Padrón.
