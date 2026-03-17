Políticas de Ames que rompen techos de cristal en el africano Encontro de Mulleres Electas

El Concello de Ames, a través de la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Voluntariado, Uxía García, estuvo representado en el africano II Encontro Internacional de Mulleres Electas As Elixidas.

Así, el foro reunió los días 12 y 13 de marzo a más de 130 alcaldesas y concejalas de Cabo Verde (sede del encuentro), Mozambique y Galicia con el fin de fomentar la participación efectiva de las mujeres en el poder local e impulsar políticas municipales con perspectiva de género al amparo del Fondo Galego de Cooperación.

Consolidación

Precisamente, reforzar la participación de las mujeres en la gobernanza local, consolidar políticas de igualdad y transversalizar la perspectiva de género en la acción municipal fueron acciones incluidas en un documento que leyó, entre otras, María Muíño, secretaria del Fondo Galego y edila en San Sadurniño.

Antes, la coordinadora del Área Social de la Unión de las Ciudades Capitales de Lengua Portuguesa, Princesa Peixoto, presentó las reflexiones finales, animando a «loitar polo voso espazo democrático no poder local». Las jornadas se cerraron con el compromiso de seguir colaborando en tal línea.