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Políticas de Ames que rompen techos de cristal en el africano Encontro de Mulleres Electas

La edila Uxía García participó en Cabo Verde en el foro internacional que juntó a alcaldesas y concejalas para impulsar la igualdad de género

En la misma reunión se consensuó y dio lectura a un documento sobre la participación femenina en la gobernanza a nivel municipal

La concejala de Ames Uxía García, izquierda, en el foro africano de mujeres electas.

La concejala de Ames Uxía García, izquierda, en el foro africano de mujeres electas. / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El Concello de Ames, a través de la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Voluntariado, Uxía García, estuvo representado en el africano II Encontro Internacional de Mulleres Electas As Elixidas.

Así, el foro reunió los días 12 y 13 de marzo a más de 130 alcaldesas y concejalas de Cabo Verde (sede del encuentro), Mozambique y Galicia con el fin de fomentar la participación efectiva de las mujeres en el poder local e impulsar políticas municipales con perspectiva de género al amparo del Fondo Galego de Cooperación.

Consolidación

Precisamente, reforzar la participación de las mujeres en la gobernanza local, consolidar políticas de igualdad y transversalizar la perspectiva de género en la acción municipal fueron acciones incluidas en un documento que leyó, entre otras, María Muíño, secretaria del Fondo Galego y edila en San Sadurniño.

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Antes, la coordinadora del Área Social de la Unión de las Ciudades Capitales de Lengua Portuguesa, Princesa Peixoto, presentó las reflexiones finales, animando a «loitar polo voso espazo democrático no poder local». Las jornadas se cerraron con el compromiso de seguir colaborando en tal línea.

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