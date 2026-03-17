Fondo Galego de Cooperación
Políticas de Ames que rompen techos de cristal en el africano Encontro de Mulleres Electas
La edila Uxía García participó en Cabo Verde en el foro internacional que juntó a alcaldesas y concejalas para impulsar la igualdad de género
En la misma reunión se consensuó y dio lectura a un documento sobre la participación femenina en la gobernanza a nivel municipal
El Concello de Ames, a través de la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Voluntariado, Uxía García, estuvo representado en el africano II Encontro Internacional de Mulleres Electas As Elixidas.
Así, el foro reunió los días 12 y 13 de marzo a más de 130 alcaldesas y concejalas de Cabo Verde (sede del encuentro), Mozambique y Galicia con el fin de fomentar la participación efectiva de las mujeres en el poder local e impulsar políticas municipales con perspectiva de género al amparo del Fondo Galego de Cooperación.
Consolidación
Precisamente, reforzar la participación de las mujeres en la gobernanza local, consolidar políticas de igualdad y transversalizar la perspectiva de género en la acción municipal fueron acciones incluidas en un documento que leyó, entre otras, María Muíño, secretaria del Fondo Galego y edila en San Sadurniño.
Antes, la coordinadora del Área Social de la Unión de las Ciudades Capitales de Lengua Portuguesa, Princesa Peixoto, presentó las reflexiones finales, animando a «loitar polo voso espazo democrático no poder local». Las jornadas se cerraron con el compromiso de seguir colaborando en tal línea.
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