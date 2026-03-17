MAR
A Xunta modifica o plan de marisqueo de Camariñas para que as profesionais poidan cobrar prestacións
BNG e PSOE critican a demora de dous meses en resolver a petición da confraría
A Consellería do Mar aprobou a proposta para modificar o plan de xestión marisqueiro na ría de Camariñas e declarar o cese de actividade por causas de forza maior, debido á falta de recursos. Unha medida que abre as portas para que as mariscadoras locais poidan acceder ao cobro de prestacións do Réxime Especial do Mar.
BNG: "Tomadura de pelo"
A decisión motivou un intenso debate este martes na Comisión de Pesca do Parlamento, na que o deputado do BNG Óscar Insua a cualificou de «tomadura de pelo» por parte da Xunta, «pois a Consellería do Mar tardou 2 meses en resolver a modificación do plan, e fíxoo xusto o día despois de que o BNG rexistrase unha iniciativa para debater o asunto», dixo.
Unhas críticas ás que se sumou a deputada socialista Patricia Iglesias, quen denunciou a tardanza na aprobación.
Pola súa banda, a deputada e voceira do PP en Camariñas, Paula Prado, sinalou que «cando vostedes presentaron a iniciativa -en referencia ao BNG- xa se estaba traballando e tramitando a modificación do plan».
Criticou ademais a actitude da oposición por ser moi esixente coa Xunta e condescendente co Goberno central.
