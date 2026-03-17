Suceso en Ames
Detienen a un hombre con orden de busca y captura: circulaba por Bertamiráns en patinete con una motosierra
La Policía Local lo identificó en plena avenida da Maía mientras se desplazaba
Fue puesto a disposición de la Benemérita tras comprobar sus antecedentes
La Policía Local de Ames divulga una actuación realizada este martes, a través de la cual se identificó a una persona que tenía pendiente una requisitoria judicial de búsqueda y detención para su inmediato ingreso en prisión.
Una vez identificado, fue trasladado al puesto principal de la Guardia Civil de Milladoiro para que continúe con las correspondientes diligencias. La actuación de los agentes locales se produjo por la mañana, cuando identificaron al mencionado sujeto, que estaba en busca y captura para ser trasladado a un centro penitenciario. El encuentro ocurrió a las 11.15 horas, cuando los agentes de la Policía Local estaban realizando un servicio de patrulla por la avenida da Maía, en la capital de Ames, Bertamiráns.
En ese momento, los agentes se percataron de la presencia de una persona que circulaba por la carretera en un patinete eléctrico en el que llevaba una motosierra, motivo por el cual se le dio el alto para que detuviese su circulación. Una vez identificado por parte de los agentes, se procedió a su detención debido a que tenía pendiente una requisitoria de un Juzgado de Pontevedra de búsqueda y detención para su ingreso en prisión.
Hasta Milladoiro
Posteriormente, fue trasladado al puesto principal de la Guardia Civil de Milladoiro para que continúen con las correspondientes diligencias y comprobar si el patinete eléctrico y la motosierra fueron obtenidos tras cometer un hurto.
El alcalde, Blas García, felicitó a los agentes y destacó el gran trabajo que realizan a diario para hacer de Ames uno de los municipios más seguros de Galicia: «A súa labor fai que os veciños e veciñas de Ames vivamos un pouco máis tranquilos», trasladaba.
Hay que recordar que recientemente, vecinos y miembros de esta policía reclamaban un reconocimiento para uno de sus compañeros, Anxo, que en tres ocasiones en los últimos meses salvó la vida, o por lo menos contribuyó a ello, a un vecino y a dos amigos de lo ajeno que resultaron heridos durante el transcurso de peleas o huidas.
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