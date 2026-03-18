Brión se alía contra una central reversible en plena extinción de las concesiones de Naturgy en el Tambre

La central reversible prevista en el Tambre, y que amenaza con incluir una gran balsa en la parroquia brionesa de Cornanda, continúa su tramitación con dos novedades. Por un lado, se acaba de iniciar el procedimiento de extinción de la concesión de tres saltos en dicho curso fluvial titularidad de Naturgy. Y, por otro, existe un compromiso del regidor de Brión para alegar contra el proyecto energético, asegurando que los vecinos tienen su "apoio total".

En cuanto a la extinción de la concesión de los tres saltos titularidad de Naturgy que acaba de publicar el DOG (Tambre I, de 22.300 litros por segundo; Tambre II, 50.000 l/s; y Tambre III: 5.000 l/s), desde Augas de Galicia explican que "trátase dun procedemento administrativo regulado pola normativa de dominio público hidráulico, que non implica de por si a paralización inmediata da actividade nin cambios automáticos na xestión das infraestruturas. De feito, o inicio da caducidade da concesión non impide que se siga explotando".

Y, además, aclaran que, respecto a la posible repercusión sobre otros aprovechamientos, como el que se está abordando, "calquera decisión futura analizarase no marco dos procedementos administrativos correspondentes, tendo en conta a planificación hidrolóxica, o interese xeral e a normativa vixente co fin de garantir o uso adecuado do dominio público hidráulico". Hay que recordar que, junto a esta compañía, mostraron su interés por administrar una futura central de bombeo Green Capital y Espiral (Tasga).

Seguimiento municipal

Respecto al control municipal del proyecto, el salón de plenos del Concello de Brión acogió la reunión de la Comisión para o seguemento e información da Central Hidroeléctrica Reversible do río Tambre, fue convocada por el secretario de la comisión, Óscar Rivera Marzábal, y el presidente de la misma y alcalde de Brión, Pablo Lago Sanmartín, de cara a compartir las últimas novedades sobre la cuestión: el anuncio de apertura del trámite de competencia de proyectos del expediente de solicitud de una concesión de aguas superficiales para la instalación de una central hidroeléctrica reversible en el río Tambre, publicado en el DOG del pasado 4 de marzo.

El secretario de la comisión, Óscar Rivera, reiteró que con ese anuncio "todo volve empezar de novo e hai un prazo ata o 4 de abril para que as empresas presenten os seus proxectos. Será entón cando poidamos estudalos e presentar as correspondentes alegacións, tal e como se fixo anteriormente".

Desde la alcaldía

A su vez, Lago destacó que, cuando haya documentación sometida a información pública, se situarán en primera línea, presentando las alegaciones que correspondan (en 2023 fueron más de 400, incluyendo siete por parte de la administración local que sumaron 82 páginas) y convocando las reuniones que sean precisas. También acudieron Waldo Carballo y Xosé Penas, en representación de los grupos municipales del Partido Popular y del BNG; y seis vecinos de Cornanda.