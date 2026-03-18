JUEGO
El juego ‘Rasca el Gato’ de la ONCE deja 10.000 euros en el hospital de Cee
La suerte la repartió José Manuel Pais Alvela, que lleva menos de un año como vendedor
Las agraciadas han sido tres trabajadoras del clínico
El juego ‘Rasca El Gato de la Fortuna’ de la ONCE ha dejado en Cee los 10.000 euros de su premio mayor. José Manuel Pais Alvela ha sido el vendedor que ha repartido la suerte en el punto de venta del Hospital Virxe da Xunqueira.
Y, curiosamente, las agraciadas han sido tres trabajadoras del hospital que compraron conjuntamente el boleto . «Os gatos son cada vez máis caseiros, e desta vez o gato quedou na casa tamén», afirmó con ironía José Manuel.
Un gato a las puertas del centro
Señaló además que, casualidad o no, «hai un gato que anda sempre por diante do hospital, e xa case é como unha mascota do centro». Por ello, se pregunta si sería él quien invocó a la diosa Fortuna.
Sea como fuere, este premio le deja mucha «satisfacción» a José Manuel porque lleva menos de un año ejerciendo como vendedor de la ONCE y ya ha repartido varios premios de 1.000 y 500 euros, pero este ha sido el de más cuantía, aunque confía en que vendrán más y de mayor importe.
Actualmente, José Manuel atiende dos días a la semana el quiosco de la ONCE ubicado frente al mercado municipal, otros dos está en el Centro Comercial Finis Terrae y otro día vende en la calle.
Cinco flores
Por solo 1 euro, en el juego del ‘Rasca El Gato de la Fortuna’ se pueden llegar a ganar hasta 10.000 euros, como las agraciadas en Cee. Hay que rascar las cinco flores del boleto y si alguno de los números coincide con el ganador se obtiene el premio correspondiente, y si sale el gato los diez mil euros.
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