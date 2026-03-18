De Ames y viejo conocido de la Policía: así es el conductor de patinete detenido con una motosierra

Sigue coleando la detención de un sujeto que circulaba por el centro de Bertamiráns en patinete, con una motosierra y orden de búsqueda y detención dictada por un juzgado pontevedrés. Pues bien, según ha trascendido, el individuo es de Ames... y viejo conocido de las fuerzas de seguridad.

Fue la Policía Local de Ames la que protagonizó la actuación realizada este martes, a través de la cual se identificó a una persona que tenía pendiente una requisitoria judicial de búsqueda y detención. Al parecer, el individuo llevaba bastante tiempo tranquilo, sin protagonizar ilícitos por el entorno. Pero los agentes sospechan que la maquinaria que portaba en su vehículo de dos ruedas por la avenida da Maía podría ser producto de un presunto hurto, algo que todavía estaba por determinar.

Sin ocupación actual

Según fuentes próximas al caso, el detenido estuvo trabajando hasta hace poco, un lapso en el que no trascendieron noticias sobre posibles acciones ilícitas. Pero podría haber vuelto a las andadas tras dejar su empleo. Una vez identificado, fue trasladado al puesto principal de la Guardia Civil de Milladoiro para que continúen con las correspondientes diligencias.

La acción de los agentes locales mereció la felicitación del alcalde, Blas García, quien destacó que «a súa labor fai que os veciños e veciñas de Ames vivamos un pouco máis tranquilos», trasladaba.