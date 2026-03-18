Festas de San Xosé do Milladoiro
O Milladoiro adíase á Semana Santa coa festa de San Xosé
Esta noite actuarán Grupo La Bamba e a discoteca móvil CDC na rúa Agro do Medio
O Milladoiro ten todo listo para celebrar entre hoxe e mañá dúas das súas xornadas máis especiais do seu calendario festeiro cos festexos na honra de San Xosé, un dos patróns da parroquia. A diversión da veciñanza nestas datas non sería posible de non ser polo constante traballo da comisión de festas do Milladoiro, unha entidade que ten en conta todos os factores necesarios para provocar os sorrisos das familias e dos máis pequenos.
«A xente ten ganas de que chegue a festa. Nestes últimos dez días moitos estiveron preguntándonos se íamos traer algo para San Xosé», explica o tesoureiro da entidade, José Luis Vázquez. A comisión non leva activa moito tempo, pois creouse no ano 2023, e tampouco conta cun enorme grupo de integrantes, xa que está composta por catro veciños deste núcleo amesán: José Zumalave, Rubén Maceiras, Paula Segade e o propio José Luis Vázquez. En citas como San Xosé ou as festas da Madalena unen forzas como grupo para que a veciñanza poida gozar dunhas celebracións patronais á altura.
Programa festivo
Nesta ocasión, os actos festivos comezarán esta noite no Milladoiro, a partir das 21.30 horas, coa actuación do Grupo La Bamba e a música en vivo da discoteca móbil CDC na rúa Agro do Medio. Xa o xoves, haberá pasarrúas ao mediodía a cargo do grupo de gaitas Airiños do Paseo de Colón e a charanga Os Atrevidos. Ao longo dos festexos terán lugar actos relixiosos na honra do patrón.
Con todo, aclara que superar os procesos necesarios para organizar festas como as de San Xosé con todas as contratacións que iso implica pode resultar complicado: «Hai que completar mitos trámites burocráticos que retardan a xestión deste tipo de celebracións. Neste sentido estamos moi agradecidos co Concello de Ames, xa que nos axudou moito».
ESPECIAL SAN XOSÉ DO MILLADOIRO 2026ESPECIAL SAN XOSÉ DO MILLADOIRO 2026
Sentimento de pertenza
As propostas culturais que impulsan buscan chegar á veciñanza xeral do Milladoiro. «Somos un pobo con moita xuventude, de feito temos unha natalidade moi alta, por iso tratamos de ofrecer música de todos os tipos», sinala o veciño. Neste senso, o amesán pon de manifesto o crecente sentimento de pertenza que caracteriza aos mozos do Milladoiro, un feito que non sempre foi así. «Agora a xuventude di que é de aquí. Antes este era un lugar poboado por xente de fóra que logo marchaba, pero isto cambiou grazas ás escolas e a estabilidade que se xerou. Penso que a creación da nova escola vai a axudar aínda máis neste sentido», destaca.
Para el, este é un territorio en auxe «moi cómodo para vivir», xa que «ten todos os servizos que podes buscar. E xa non só O Milladoiro, senón Ames, está destacando nos postos de novos residentes. Ten moitísima cultura e actividades durante o ano». n
- La Xunta nombra a Santiago Freire, exalcalde de Noia, director territorial de Educación en A Coruña
- Ni Mondariz ni Ribadavia: este es el pueblo gallego que irá al Grand Prix
- O Son do Camiño desvela el cartel por días y suma a tres nuevos artistas
- De abrir solo un mes a volver sin fecha en Santiago: el giro del restaurante cubierto con 800 paneles de abeja
- Cuando la Xunta buscó petróleo en la costa de Galicia en los 90: 'Nuestra consellería solo tenía dinero para perforar una vez
- Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
- Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”
- Reunión clave en Santiago: la Xunta impulsará un fondo para captar nuevas rutas en los aeropuertos gallegos