RECEPCIÓN
O piloto Fran Gómez Pallas e o alcalde de Carballo celebran a vitoria no Dakar nun emotivo encontro
O deportista entregoulle un cadro con imaxes da competición do fotógrafo carballés Marcos Pombo
O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, mantivo un encontro co piloto carballés Fran Gómez Pallas tras a súa recente vitoria no Dakar na categoría de motos eléctricas. Foi unha cita marcada polo recoñecemento ao seu éxito deportivo e á súa traxectoria.
O piloto achegouse á casa do concello para facer entrega ao rexedor dun cadro conmemorativo que recolle algunhas das miles de imaxes captadas durante a competición polo fotógrafo Marco Pombo, tamén veciño de Carballo. Trátase dun agasallo simbólico que resume a intensidade e a espectacularidade dunha das probas máis esixentes do mundo do motor.
Esforzo e nivel competitivo
Na reunión tamén estiveron presentes o concelleiro de Deportes, Daniel Barreiro, e o concelleiro de Obras, Luis Lamas, gran afeccionado aos deportes de motor, que puxeron en valor o esforzo, a dedicación e o nivel competitivo acadado por Gómez Pallas.
Durante o encontro, o alcalde felicitou ao piloto polo seu logro, e insistiu no "orgullo que supón para o municipio contar cun referente deportivo deste nivel". O deportista agradeceu o apoio recibido e compartiu algunhas das experiencias vividas ao longo da competición.
