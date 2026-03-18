El profesional de Laxe distinguido por el rey Felipe VI: «El buen protocolo siempre es cercano»

Acostumbrado a trabajar entre bambalinas, procurando que todo salga bien sin llamar la atención, Rafael Vidal Gómez de Travecedo, presidente de honor de la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia, reconoce que lleva mal el papel de protagonista. Quizá por eso la Encomienda de la Orden del Mérito Civil que le impuso el rey Felipe VI en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución al protocolo institucional se conoció con retraso, aunque la distinción le fue comunicada ya en diciembre. «A mí me resulta difícil ser protagonista de algo, ser visible, quizá porque siempre he trabajado en la parte de atrás», admite.

Detrás de esa discreción hay toda una vida dedicada al protocolo desde la Diputación de A Coruña, donde desarrolló su carrera profesional. Jubilado desde 2018, Vidal sigue vinculado a una disciplina que define al mismo tiempo como profesión, vocación y pasión. No en vano, tras dejar su puesto, continuó al frente de la asociación que aglutina a los técnicos de protocolo gallegos, de la que fue fundador y hasta hace poco presidente, además de impulsar el Observatorio de Protocolo y Eventos. En la actualidad, está terminando su doctorado en derecho.

Rafael Vidal es también un hombre profundamente vinculado a Laxe. Nació «circunstancialmente» en Melilla y vive en A Coruña desde que tenía un año, pero sus raíces paternas están en la localidad de la Costa da Morte, donde conserva casa y familia, y donde veranea desde siempre.

El protocolo de hace medio siglo

Su trayectoria profesional comenzó en otra época, cuando el protocolo apenas existía como formación reglada. Corría diciembre de 1973 cuando empezó a trabajar en la Diputación de A Coruña. Tenía 23 años, estudiaba Derecho y entró con un contrato para una pequeña oficina de prensa. Con el tiempo, se convertiría en una referencia en asuntos de protocolo en Galicia y fuera de ella.

Aprendió casi sobre la marcha: «Con un libro y poniéndome colorado, como dice un amigo». En aquellos años, recuerda, apenas había un par de manuales divulgativos y no existía una enseñanza reglada del protocolo. Se aprendía haciéndolo. Hoy observa con satisfacción que ya exista un grado universitario en protocolo y organización de eventos, además de bibliografía, investigaciones y una base teórica mucho más sólida.

Durante décadas vivió desde dentro visitas institucionales de primer nivel, desde actos con alcaldes hasta recepciones a los Reyes, presidentes y la organización de las visitas de los dos papas que estuvieron en Santiago. Sin embargo, asegura que su experiencia no ha sido conflictiva. Cree que tuvo suerte, pero también que en su entorno hubo buenos equipos y responsables institucionales solventes. A lo largo de todos esos años, dice, no recuerda grandes incidentes protocolarios. Y si alguna tensión amenazaba con convertirse en problema, él intentaba apagarla antes de que se viese.

Mucho más que la etiqueta o los modales

Vidal lamenta que el protocolo se reduzca a menudo a la etiqueta, a la vestimenta o a una cuestión superficial de modales. Para él, el protocolo serio tiene cuatro pilares: norma, forma, producción y comunicación. El profesional del protocolo, resume, debe ser en realidad un gestor integral del acto.

Por eso le incomoda que se frivolice con esta disciplina: «Hay quien todavía está en primero de pamelas, como digo muchas veces». Aun así, no defiende un protocolo rígido, frío o distante. Más bien al contrario. «El buen protocolo siempre es cercano», afirma. Una idea que aplica a la monarquía actual. Cree que los reyes Felipe y Letizia han sabido construir precisamente esa imagen de proximidad sin renunciar a la institución: «Lo están haciendo muy bien».