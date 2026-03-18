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Socialistas de Oroso siguen la estela del alcalde de Ames y denunciarán insultos en redes

El PSOE actuará contra los improperios y llevarán el caso ante la Guardia Civil

Recuerdan su compromiso con el diálogo y el respeto, pero no contra las ofensas

Fernando Gutiérrez Prieto, nuevo secretario de los socialistas de Oroso, en el centro con la nueva ejecutiva local

Fernando Gutiérrez Prieto, nuevo secretario de los socialistas de Oroso, en el centro con la nueva ejecutiva local / PSOE de Oroso

Marcos Manteiga Outeiro

Oroso

Ante los comentarios surgidos en las redes sociales, los socialistas de Oroso han seguido la estela del regidor de Ames, Blas García, y han decidido llevar los insultos recibidos en redes sociales ante la Guardia Civil.

Así, el PSOE orosano recuerda que integran una organización "que se caracteriza por el diálogo y la confrontación de opiniones, siempre desde el respeto, teniendo en cuenta y valorando cualquier punto de vista. Así seguiremos trabajando". No obstante, se niegan a consentir insultos, injurias, calumnias ni comentarios ofensivos: "A partir de este momento, pondremos en conocimiento de la Guardia Civil cualquier contenido de este tipo, con la correspondiente denuncia, para que se adopten las medidas oportunas".

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Uso irresponsable

Los socialistas creen que "ya es suficiente con el uso irresponsable de las redes sociales para difundir este tipo de conductas". Por ello, animan a cualquier persona que disponga de pruebas sobre las acusaciones o comentarios vertidos a que actúe del mismo modo y acuda a las instancias correspondientes con la documentación pertinente. "Seguiremos utilizando las redes sociales como una herramienta para llegar a la ciudadanía y, por supuesto, como un espacio de opinión y diálogo basado en el respeto mutuo", terminan.

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