Objetivo: trabajo para el 40 % de los vecinos de Ames y Brión que se sumen al programa integrado de empleo

Objetivo: la inserción laboral del, como mínimo, el 40 por ciento de los participantes. Se trata del programa integrado de empleo de los Concellos de Ames y Brión 2025-2026 comenzó a desarrollar las actividades en el mes de enero, una vez finalizado el proceso de selección de las 100 personas participantes, y finalizará en octubre de 2026. Está subvencionado por la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade con 220.000 euros y cofinanciado por los municipios de Ames y Brión.

Todos los participantes, además de estar inscritos como demandantes de empleo y residir en Ames o Brión, se encuadran en alguno de los siguientes colectivos: personas menores de 30 años desempleadas; personas mayores de 52 años desempleadas; personas perceptoras de prestaciones, subsidios por desempleo o Renta Activa de Inserción (RAI); personas desempleadas de larga duración; personas desempleadas inmigrantes y/o mujeres desempleadas.

La concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, destaca que “o programa integrado de emprego dos Concellos de Ames e Brión é unha das medidas de políticas activas de emprego máis efectivas levadas a cabo polas dúas administracións locais. Durante os meses de xaneiro e febreiro realizáronse as primeiras actividades do novo programa que se vai impartir ata outubro de 2026. Realizáronse once accións formativas cunha asistencia media de 15 participantes por curso, formándose o 65% das persoas participantes”.

Actividades del programa

A lo largo de los meses de enero y febrero se realizó la primera ronda de tutorías individualizadas. En estas tutorías iniciales se estableció con cada participante su itinerario (formación, prácticas, etc.) a realizar a lo largo del programa. Comenzó también la formación transversal para la búsqueda de empleo con la realización de los talleres de Habilidades sociales y comunicación, Establecimiento de objetivos profesionales y plan de acción, Técnicas de búsqueda de empleo eficaz, formación en Contratos laborales y formación en Idiomas (inglés).

Estas formaciones tuvieron un gran éxito de participación: se realizaron un total de once acciones formativas con una asistencia media de 15 participantes por curso, formándose el 65% de las personas participantes.

Próximas semanas

En las próximas semanas se desarrollará la formación en 'Inteligencia artificial estratégica para la búsqueda de empleo', 'Inglés intermedio' y 'Gestión de la marca personal en la búsqueda de empleo'.

En cuanto a la formación sectorial, las personas participantes se formarán en los ámbitos del comercio, almacén, ocio y tiempo libre, turismo, administración y nuevas tecnologías, pudiendo elegir el que mejor se adapte a su perfil o a sus preferencias. Además, podrán realizar prácticas en empresas del entorno relacionadas con el sector o sectores de actividad en los que prefieran formarse. Las personas interesadas en recibir información sobre el programa pueden cubrir el formulario que figura en el siguiente enlace dejando sus datos de contacto.